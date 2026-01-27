Asfura ordenó imprimir 10 millones de libros escolares, pero no hay evidencia pública

San Pedro Sula, Honduras

​​​​​​Nasry Asfura asumió este martes 27 de enero la Presidencia de la República durante una sesión solemne celebrada en el Congreso Nacional, con lo que da inicio al período constitucional 2026-2030.

Durante su discurso, el mandatario anunció que ordenó la impresión de 10 millones de libros escolares, destinados a 1,270,000 estudiantes de primer grado del sistema educativo público.

"Ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para 1,270,000 estudiantes de primer grado hasta décimo primero", aseveró durante su investidura (desde el minuto 6:37 del siguiente video).

Verdadero. La afirmación sobre la orden presidencial es verificable, ya que el propio mandatario confirmó previamente que instruyó el proceso y que la distribución comenzaría en febrero.

Sin embargo, LA PRENSA Verifica no halló documentos públicos que acrediten la ejecución material del plan —como contratos, órdenes de compra o registros presupuestarios—.

La veracidad del anuncio se limita a la emisión de la orden y no a la impresión o entrega efectiva de los libros.

El equipo de fact-checking de LA PRENSA preguntó a la unidad de comunicaciones del presidente sobre la aseveración, pero no obtuvo respuesta.