Asfura ordenó imprimir 10 millones de libros escolares, pero no hay evidencia pública

Nasry Asfura asumió este martes 27 de enero la Presidencia de la República durante una sesión solemne celebrada en el Congreso Nacional, con lo que da inicio al período constitucional 2026-2030.
Durante su discurso, el mandatario anunció que ordenó la impresión de 10 millones de libros escolares, destinados a 1,270,000 estudiantes de primer grado del sistema educativo público.
"Ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para 1,270,000 estudiantes de primer grado hasta décimo primero", aseveró durante su investidura (desde el minuto 6:37 del siguiente video).
Verdadero. La afirmación sobre la orden presidencial es verificable, ya que el propio mandatario confirmó previamente que instruyó el proceso y que la distribución comenzaría en febrero.
Sin embargo, LA PRENSA Verifica no halló documentos públicos que acrediten la ejecución material del plan —como contratos, órdenes de compra o registros presupuestarios—.
La veracidad del anuncio se limita a la emisión de la orden y no a la impresión o entrega efectiva de los libros.
El equipo de fact-checking de LA PRENSA preguntó a la unidad de comunicaciones del presidente sobre la aseveración, pero no obtuvo respuesta.
Orden sin respaldo
El domingo 25 de enero, Nasry Asfura informó que dio la orden de imprimir los libros escolares y que su distribución iniciaría la primera semana de febrero.
Hasta el cierre de esta verificación, no se ha publicado evidencia oficial que respalde esa afirmación. No se han presentado contratos de impresión, órdenes administrativas, registros de licitación, órdenes de compra ni certificaciones emitidas por la Secretaría de Educación o la Secretaría de Finanzas que demuestren la ejecución real del plan.
Esto significa que no hay un documento público verificable que confirme que los libros hayan sido efectivamente mandados a imprimir.
Tampoco se dispone de información oficial actualizada sobre el proceso, como las fechas de orden, imprentas responsables, partidas presupuestarias asignadas o entregas realizadas.
Por tanto, no es posible determinar si la cifra mencionada corresponde a una ejecución concreta o a una promesa aún no cumplida.
No obstante, la orden sí fue emitida por Asfura, tal como lo aseguró durante su discurso de investidura.
La afirmación del mandatario es verdadera en tanto hace referencia a una acción concreta ya realizada: la emisión de una orden presidencial para imprimir libros escolares destinados al sistema público.
Sin embargo, al momento de esta verificación, no existen documentos públicos oficiales que permitan confirmar la ejecución material de dicha instrucción, como la impresión, contratación o distribución efectiva de los textos.