Samuel García atiza contra Emilio Izaguirre y lanza: "mentalidad de mercenario"

San Pedro Sula, Honduras.

Samuel García , máximo accionista del conjunto de Olancho no se queda con nada y ante la situación incómoda que viven por el fichaje del jugador a Motagua y culpa a su representante.

El caso del jugador se encuentra en manos Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol (TNAF), pero mientras tanto, el presidente del conjunto Potros sale al paso.

La polémica por hacerse de los servicios del goleador del torneo Apertura de la Liga Nacional, Rodrigo de Olivera continúa causando una lucha directa entre la directiva de Motagua y Olancho.

"Absolutamente, ni siquiera tuvo la cortesía, ni el jugador, ni el representante; es un señor de apellido Galleano, es uruguayo. Es un estafador internacional y lo digo con conocimiento de causa. Este señor me llevó unos jugadores a Italia, a Villatoro. A mí me sacó pasajes y todo, su estadía allá. Lo iban a colocar en unos equipos y resultó ser toda una trama. Y luego me llevó los mismos jugadores para ubicarlo en Uruguay. Es un estafador internacional", indicó el Programa Más que Fútbol de Radio Internacional.

Sobre la parte contractual entre el equipo Olancho FC y el jugador uruguayo, Samuel García fue muy claro al asegurar que el goleador aún les pertenece.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

"Él tiene seis meses. Lo único que nosotros hemos llegado a la conclusión con la junta directiva que sí debe haber un acuerdo, porque estas cuestiones se pueden llevar a un arreglo. Si a nosotros nos pagan el contrato de los seis meses, el del jugador, que asciende a 60 mil dólares, el puede jugar en Motagua o en cualquier otro equipo que tenga Honduras, entonces hay ingresos, no hay ningún problema".

Samuel García aprovechó el momento para aclarar que ellos no están negando el derecho de trabajo al jugador, tal como se está indicando en el TNAF.

"Nadie le quita el derecho a trabajar y eso no es cierto, porque él puede jugar en el exterior o en su efecto, jugar en el equipo Potros y hasta llegamos a un acuerdo con él de que se le iba a pagar el doble del salario que él estaba ganando".

Samuel García profundizó aún más y culpó al director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre, a quien lo catalogó como un mercenario.

"Y entonces, si él se va, es porque realmente Emilio Izaguirre, que él es el que está detrás de eso, sacando a todos los jugadores, porque ese es el trabajo de él. Ellos usan una táctica y desarmando a los demás equipos, ellos van a ser campeones. Esa es la mentalidad que trae este tipo de jugadores jugando en un equipo de Europa, y él trae una mentalidad de mercenario. Entonces, una persona así solo daño le vino a hacer el fútbol de Honduras".

"Nosotros estamos esperando que el TNAF reflexione. Ahorita solo han sido reuniones, más que todo conciliadoras, reuniones donde se han escuchado las partes. Nosotros creemos que han equivocado el camino, que han ido a la ley laboral de Honduras, a la ley civil y eso de deportivo".

También adelantó que el TNAF no ha dado ninguna resolución sobre este caso y que se están preparado para seguir cualquier proceso legal: "Ellos tomarán sus valoraciones y nosotros estaremos a la espera, porque inmediatamente cualquier resolución desfavorable, nosotros inmediatamente ya tenemos listo todo con el abogado para presentarlo al TNAF, a nivel de FIFA".

Y cerró: "Lo vamos a hacer para que no vaya a perjudicar el fútbol de Honduras, porque eso va a abrir una ventana. Ahora todos los jugadores van a pedir décimo tercero y décimo cuarto derechos laborales si se abre esta ventana. La Liga Nacional está en peligro. Será la Liga Nacional quien va a resolver a través del TNAF esta situación".