Joseph Rosales es pretendido por club de Inglaterra: petición de su exDT

El volante hondureño Joseph Rosales ha despertado el interés del West Bromwich Albion de Inglaterra, club que actualmente milita en la Championship y que busca reforzarse en la segunda mitad de la temporada.

El seguimiento surge por el catracho es por pedido expreso de su entrenador, Eric Ramsay, quien conoce de primera mano el rendimiento del futbolista catracho.

Ramsay dirigió a Rosales en el Minnesota United de la Major League Soccer, donde el mediocampista de 25 años fue una pieza clave en un equipo que se destacó por su eficacia en las jugadas a balón parado. Bajo ese modelo de juego, Rosales tuvo un rol fundamental, siendo parte integral de uno de los conjuntos más agresivos del torneo estadounidense en ese apartado.