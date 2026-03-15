En estas zonas de Honduras lloverá este domingo, según Copeco

San Pedro Sula

Los hondureños deberán preparar el protector solar y, en algunas regiones, sacar el paraguas. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que para este domingo 15 de marzo de 2026, las condiciones secas y las altas temperaturas continuarán dominando el panorama climático en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial compartido a través de sus redes sociales, el transporte de humedad desde el mar Caribe, impulsado por los vientos del este, alterará ligeramente la calma en el oriente del país. En esta zona se esperan precipitaciones débiles y aisladas durante el transcurso de la jornada.

Para la zona sur y el suroccidente de Honduras, el escenario cambiará hacia el final del día. Copeco detalló que la brisa proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles en estas regiones durante la tarde.

En cuanto al estado de las costas, los veraneantes y pescadores pueden estar tranquilos. El pronóstico marítimo indica un oleaje estable tanto en el Litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, con alturas que oscilarán entre 1 y 3 pies. No obstante, las autoridades recomiendan siempre mantener la precaución debida en las actividades acuáticas.

Los datos astronómicos para este domingo destacan que la fase lunar se mantiene en Cuarto Menguante.

Finalmente, Copeco insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los boletines oficiales. Aunque predomina el tiempo seco, la variabilidad climática propia de la región puede generar cambios repentinos, especialmente en las zonas montañosas del suroccidente, donde la nubosidad podría incrementarse antes del anochecer.