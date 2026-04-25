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Las chicas del Real España vs Olimpia: bellezas roban suspiros en el clásico

¡Enamoraron! Derroche de bellezas previo al clásico entre Real España vs Olimpia en el estadio Morazán.

Las chicas del Real España vs Olimpia: bellezas roban suspiros en el clásico
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Las hermosas chicas que robaron suspiros en la previa del clásico Real España vs Olimpia en el Morazán.

 Fotos OPSA: Yoseph Amaya / Neptalí Romero
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Un nuevo clásico llegó a la Liga Nacional y para este sábado estuvo bien resguardada desde la previa.
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Cientos de aficionados del Olimpia se presentaron el Morazán para apoyar al equipo de sus amores en el clásico.
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¡Así tiene que ser! Se vivió un ambiente familiar horas antes del partido: así posaron estos aficionados a las cámaras de Diario LA PRENSA.
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Los aficionados del Olimpia llegaron bien identificados y sin problemas al recinto capitalino.
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¡Linda postal! Así posaron ellos para la Lente de LA PRENSA en la previa del clásico Real España vs Olimpia.
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Y en San Pedro Sula las chicas engalanaron en la previa. Parte del staff del clásico también cautivó a los presentes.
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¡PERO, QUÉ BELLEZA! Esta aficionada del Real España robó suspiros en la previa y enamoró a más de uno en las afueras del Morazán.
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¡Con amor para el Real España! Así posó esta linda aficionada para las cámaras de LA PRENSA.
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Las chicas no se perdieron la fiesta deportiva y tanto afionadas del Real España y Olimpia tomaron protagonismo en la previa.
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¡Bella sonrisa! Ella también cautivó antes del inicio del partido y así posó para nuestras cámaras.
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Siamo innamorati di lei! La hermosa aficionada que robó miradas en la previa y que aprovechó para tomar captura en las afueras del Estadio Morazán.
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¡Qué lindo se puso el ambiente en San Pedro Sula! Las bellezas que engalanaron en la previa del clásico.
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Las chicas se han convertido en una de las más fanáticas del fútbol de Honduras y llegan en grandes cantidades a los estadios.
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Las fotos para las redes sociales no faltaron: esta linda aficionada aurinegra también enamoró en las graderías.
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Ellos posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA en las graderías del recinto sampedrano.
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¡Enamora en las graderías! Las olimpistas junto a las aurinegras en el sector de silla se divierten mientras esperan por el partido.
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¡Sin palabras! Así captamos a esta linda fanática del Real España mientras charlaba por teléfono a la espera del partido.
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Las hermosas chicas que llegaron a apoyar al Real España: así fueron captadas por nuestra Lente.
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¡Uuuuffff! Esta hermosa chica también enamoró en las graderías del recinto sampedrano.
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Sin duda alguna, hubo derroche de bellezas para el clásico en San Pedro Sula. Las chicas robaron protagonismo.
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José Altamirano, conocido como JD de los Hijos de Morazán también se hizo presente en el clásico.
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