Las chicas del Real España vs Olimpia: bellezas roban suspiros en el clásico

Las hermosas chicas que robaron suspiros en la previa del clásico Real España vs Olimpia en el Morazán.
Un nuevo clásico llegó a la Liga Nacional y para este sábado estuvo bien resguardada desde la previa.
Cientos de aficionados del Olimpia se presentaron el Morazán para apoyar al equipo de sus amores en el clásico.
¡Así tiene que ser! Se vivió un ambiente familiar horas antes del partido: así posaron estos aficionados a las cámaras de Diario LA PRENSA.
Los aficionados del Olimpia llegaron bien identificados y sin problemas al recinto capitalino.
¡Linda postal! Así posaron ellos para la Lente de LA PRENSA en la previa del clásico Real España vs Olimpia.
Y en San Pedro Sula las chicas engalanaron en la previa. Parte del staff del clásico también cautivó a los presentes.
¡PERO, QUÉ BELLEZA! Esta aficionada del Real España robó suspiros en la previa y enamoró a más de uno en las afueras del Morazán.
¡Con amor para el Real España! Así posó esta linda aficionada para las cámaras de LA PRENSA.
Las chicas no se perdieron la fiesta deportiva y tanto afionadas del Real España y Olimpia tomaron protagonismo en la previa.
¡Bella sonrisa! Ella también cautivó antes del inicio del partido y así posó para nuestras cámaras.
Siamo innamorati di lei! La hermosa aficionada que robó miradas en la previa y que aprovechó para tomar captura en las afueras del Estadio Morazán.
¡Qué lindo se puso el ambiente en San Pedro Sula! Las bellezas que engalanaron en la previa del clásico.
Las chicas se han convertido en una de las más fanáticas del fútbol de Honduras y llegan en grandes cantidades a los estadios.
Las fotos para las redes sociales no faltaron: esta linda aficionada aurinegra también enamoró en las graderías.
Ellos posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA en las graderías del recinto sampedrano.
¡Enamora en las graderías! Las olimpistas junto a las aurinegras en el sector de silla se divierten mientras esperan por el partido.
¡Sin palabras! Así captamos a esta linda fanática del Real España mientras charlaba por teléfono a la espera del partido.
Las hermosas chicas que llegaron a apoyar al Real España: así fueron captadas por nuestra Lente.
¡Uuuuffff! Esta hermosa chica también enamoró en las graderías del recinto sampedrano.
Sin duda alguna, hubo derroche de bellezas para el clásico en San Pedro Sula. Las chicas robaron protagonismo.
José Altamirano, conocido como JD de los Hijos de Morazán también se hizo presente en el clásico.