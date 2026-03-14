Anabel Gallardo llama al ahorro ante alza en el precio de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.

Gallardo señaló que la variación en los precios responde principalmente a factores externos, debido a que Honduras depende de la importación de estos productos.

El incremento en los precios de los combustibles continúa generando inquietud; desde el sector empresarial, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep ), Anabel Gallardo , expresó su preocupación por el impacto que estos ajustes pueden tener en la economía de los hogares hondureños.

En ese sentido, consideró necesario que la población adopte medidas para reducir el consumo y proteger sus finanzas.

"Nos preocupa mucho ya que sabemos que es un producto que es importado, no tenemos nosotros control sobre estos precios. Debemos de ver cómo tomamos acciones como hondureños en el sentido del ahorro", manifestó Gallardo.

La representante del sector privado también advirtió que el contexto internacional podría seguir influyendo en el costo de los derivados del petróleo, especialmente por los conflictos que afectan los mercados energéticos.

Por eso insistió en la importancia de promover una cultura de uso responsable del combustible entre la población: "Debemos iniciar campañas de ahorro porque mientras siga la crisis con la guerra del Medio Oriente, esto puede seguir incrementando los precios".

Gallardo recordó que el aumento del precio de los carburantes no solo repercute en el transporte, sino que impacta directamente en el costo de producción de distintos sectores de la economía.

"Nos preocupa porque toda la cadena de producción se mueve por los combustibles y debemos de incentivar campañas de ahorro y bajar un poco el consumo de los combustibles para que las divisas no se nos vaya en la compra de los combustibles", puntualizó.

Los comentarios de la dirigente empresarial se producen en medio de nuevos ajustes anunciados para los combustibles en el país.