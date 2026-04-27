Salud descarta vínculo directo entre muertes de tres bebés y las vacunas

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud respondió a la preocupación generada por la muerte de tres menores de edad, ocurridas después de recibir vacunas del esquema nacional, y aseguró que, hasta el momento, no existe evidencia que vincule directamente estos fallecimientos con el proceso de inmunización. La institución defendió la seguridad de las vacunas aplicadas en el país y reiteró que cumplen con estándares estrictos de calidad, eficacia y seguridad, avalados a nivel internacional. Según la Secretaría de Salud, históricamente la vacunación ha sido clave para reducir enfermedades graves y la mortalidad infantil. A través de comunicados oficiales, las autoridades subrayaron que, entre enero y marzo de 2026, se han administrado más de 831,249 dosis a niños menores de cinco años, sin reportes de incidentes generalizados asociados al proceso.

Casos en investigación

Los tres decesos corresponden a menores de un año, dos de seis meses y una de cuatro meses, procedentes de las regiones sanitarias de Atlántida, Choluteca y la Metropolitana del Distrito Central. Las niñas habían recibido vacunas correspondientes a su edad, entre ellas la hexavalente, neumococo y rotavirus, además de una dosis adicional de vitamina A. De acuerdo con la verificación realizada por las autoridades, los biológicos no estaban vencidos, se mantuvo la cadena de frío y no se reportaron eventos adversos en otros niños vacunados el mismo día. Asimismo, se confirmó que las tres menores fueron inmunizadas siguiendo los protocolos establecidos por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), sin que se detectaran irregularidades durante el procedimiento.