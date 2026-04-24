Familia protesta por demora en autopsia de bebé en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Sumidos en la incertidumbre, familiares de una bebé de seis meses de edad se apostaron este viernes 24 de abril en las afueras de la morgue judicial de La Ceiba, Atlántida, en el norte de Honduras. La movilización tiene como objetivo exigir a las autoridades forenses que agilicen la entrega de los resultados de la autopsia, tras el fallecimiento de la niña el 10 de abril en la colonia Carmen Elena.

El caso ha generado preocupación en su entorno familiar, luego de que a la menor se le aplicara una vacuna previo a su deceso, lo que ha motivado dudas sobre las causas de la muerte.

El clamor de una madre

Ericka Cárcamo, madre de la menor, expresó su frustración ante la demora en los procesos. “Estamos aquí porque ya han pasado 14 días y no hay respuesta de la autopsia. Queremos saber qué pasó; nosotros sabemos que ella murió por la vacuna porque ella estaba bien”, afirmó Cárcamo. Pese a la insistencia de la familia, las autoridades han informado que el informe oficial podría tardar hasta un mes, debido a los protocolos de análisis clínicos requeridos en estos casos.

María Cruz, tía de la menor, solicitó justicia y aseguró que la niña gozaba de buena salud antes del hecho. “Estamos pidiendo justicia porque ella no era enfermiza, estaba bien alentada”, expresó.

Cruz también advirtió sobre posibles acciones si no reciben respuestas en el corto plazo. “Si no nos dan respuesta pronto, vamos a traer a toda la colonia a hacer una protesta al hospital”, manifestó.

Postura de la Secretaría de Salud

Mientras la familia mantiene su reclamo, autoridades de la Secretaría de Salud pidieron prudencia. En declaraciones oficiales señalaron que “actualmente no se ha establecido una relación causal entre la vacunación y el fallecimiento”. El doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ​​​​​​, informó que la organización está al tanto de los casos, tanto la oficina de país como a nivel regional, y que están brindando acompañamiento a las autoridades hondureñas.