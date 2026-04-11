Fiscalía de La Ceiba investiga muerte de niña tras denuncia de su familia

La Ceiba, Honduras

Tras el fallecimiento de una bebé de seis meses de edad la madrugada de este sábado, ocurrido horas después de haber sido vacunada en la Región Metropolitana de Salud de La Ceiba, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer las causas del hecho.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la bebé fue llevada la mañana del viernes al centro asistencial para recibir sus vacunas de control.

No obstante, tras la aplicación según su familia, su condición de salud comenzó a empeorar de forma acelerada en el transcurso de las horas posteriores.