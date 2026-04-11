Fiscalía de La Ceiba investiga muerte de niña tras denuncia de su familia

Tras el fallecimiento de una bebé de seis meses de edad la madrugada de este sábado, ocurrido horas después de haber sido vacunada en la Región Metropolitana de Salud de La Ceiba, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer las causas del hecho.
De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la bebé fue llevada la mañana del viernes al centro asistencial para recibir sus vacunas de control.
No obstante, tras la aplicación según su familia, su condición de salud comenzó a empeorar de forma acelerada en el transcurso de las horas posteriores.
"La llevé a vacunar, pero después se comenzó a sentir mal. Le pegó calentura y como a las 2:30 de la mañana murió. Exijo justicia porque la niña estaba bien antes, hasta jugando estaba", así lo expresó entre lágrimas su madre, Erika Cárcamo, en declaraciones a Diario La Prensa.
El cuerpo de la menor fue levantado por equipos de la Fiscalía junto a personal de Medicina Forense en la colonia Carmen Elena, lugar donde vivía la familia.
Luego, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer con precisión las causas del fallecimiento y determinar si existe alguna relación con la vacuna administrada.
Por el momento, las autoridades de la Región Metropolitana de Salud no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el lote de vacunas aplicado ese día.
En tanto, la familia permanece a la espera de los resultados de la autopsia, con la esperanza de que aclaren lo sucedido en este caso.