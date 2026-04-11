  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés

Un menor de 13 años y su abuelo mueren en un accidente de tránsito en la carretera CA-5, en Potrerillos, Cortés, tras ser embestidos por un taxi

Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
1 de 10

Un menor de 13 años y un adulto fallecieron tras un fuerte accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, a la altura de la comunidad La Garroba, en Potrerillos, Cortés.

 Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
2 de 10

Las víctimas fueron identificadas como Israel Serrano (adulto mayor) y su nieto Ian Velázquez. Ambos se conducían en una motocicleta cuando fueron embestidos por un taxi.

Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
3 de 10

Al lugar llegaron los padres del menor, así como otros familiares, quienes entre lágrimas lamentaban con profundo dolor su pérdida.

 Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
4 de 10

“Yo te esperaba en casa”, expresó entre lágrimas la abuela del niño, quien aseguró que mantenía un fuerte vínculo afectivo con su nieto.

 Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
5 de 10

Elementos de la Policía Nacional se presentaron en la zona para realizar la inspección correspondiente.

 Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
6 de 10

El conductor del taxi fue interrogado por las autoridades, pero hasta ahora no se ha determinado su responsabilidad en el hecho.

 Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
7 de 10

Según la versión preliminar del taxista, la motocicleta se cruzó en su camino. “Él se me cruzó”, comentó.

 Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
8 de 10

Una ambulancia llegó al sitio; sin embargo, al revisar los signos vitales de las víctimas, se confirmó que ambos ya habían fallecido.

 Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
9 de 10

Minutos después, vecinos de la zona también se acercaron al lugar del accidente, consternados por lo ocurrido, algunos relataron que escucharon el impacto.

 Foto: Redes sociales
Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés
10 de 10

Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido cómo ocurrió el accidente. Mientras tanto, realizarán labores de inspección y el levantamiento de los cuerpos.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos