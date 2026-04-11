Abuelo y nieto mueren tras accidente en Potrerillos, Cortés

Un menor de 13 años y un adulto fallecieron tras un fuerte accidente de tránsito registrado en la carretera CA-5, a la altura de la comunidad La Garroba, en Potrerillos, Cortés.
Las víctimas fueron identificadas como Israel Serrano (adulto mayor) y su nieto Ian Velázquez. Ambos se conducían en una motocicleta cuando fueron embestidos por un taxi.
Al lugar llegaron los padres del menor, así como otros familiares, quienes entre lágrimas lamentaban con profundo dolor su pérdida.
“Yo te esperaba en casa”, expresó entre lágrimas la abuela del niño, quien aseguró que mantenía un fuerte vínculo afectivo con su nieto.
Elementos de la Policía Nacional se presentaron en la zona para realizar la inspección correspondiente.
El conductor del taxi fue interrogado por las autoridades, pero hasta ahora no se ha determinado su responsabilidad en el hecho.
Según la versión preliminar del taxista, la motocicleta se cruzó en su camino. “Él se me cruzó”, comentó.
Una ambulancia llegó al sitio; sin embargo, al revisar los signos vitales de las víctimas, se confirmó que ambos ya habían fallecido.
Minutos después, vecinos de la zona también se acercaron al lugar del accidente, consternados por lo ocurrido, algunos relataron que escucharon el impacto.
Hasta el momento, las autoridades no han esclarecido cómo ocurrió el accidente. Mientras tanto, realizarán labores de inspección y el levantamiento de los cuerpos.