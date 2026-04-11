Detienen a cuatro familiares por delitos contra una menor en Santa Rosa de Copán

En Santa Rosa de Copán, las autoridades capturaron a cuatro miembros de una familia, señalados de integrar una presunta red dedicada al abuso y explotación de una menor de 13 años, según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
La captura se llevó a cabo la noche del 10 de abril de 2026, luego de que el 2 de abril se emitieran las órdenes judiciales correspondientes. Esto se derivó de una investigación que permitió a las autoridades identificar a los presuntos implicados.
Entre los detenidos se encuentran el padrastro de la menor, su abuela y dos tías, quienes habrían sido vinculados al caso. Las acusaciones en su contra incluyen varios delitos relacionados con el abuso y la explotación de la menor.
Según información oficial, la menor habría sido víctima de abusos de forma sistemática por parte de su padrastro, un hombre de 51 años residente en la colonia Díaz Valenzuela.
El Ministerio Público (MP) le imputa el delito de violación agravada continuada, una tipificación penal que contempla la existencia de agresiones reiteradas a lo largo del tiempo.
Por otra parte, la abuela de 55 años y dos tías fueron detenidas por su presunta participación en el delito de explotación agravada de menores.
De acuerdo con las investigaciones, las autoridades señalan que ambas habrían utilizado a la menor con fines de beneficio propio.
Una segunda tía, de 31 años, también fue señalada en el caso y enfrenta cargos por omisión, figura legal que sanciona a quienes, teniendo el deber de proteger a un menor, no intervienen para evitar el delito ni lo denuncian.
El Código Penal de Honduras, bajo el Decreto 130-2017, contempla castigos severos para los delitos que afectan la integridad sexual de menores.
De acuerdo con el artículo 246, el delito de violación se sanciona con penas que van de 9 a 13 años de prisión, aunque estas pueden elevarse hasta 17 años o más si se presentan agravantes, como el vínculo familiar con la víctima o cuando esta es menor de 14 años.
La DPI destacó que el operativo policial no tuvo únicamente como objetivo la detención de los presuntos implicados, sino también garantizar la protección y el rescate de la menor afectada.