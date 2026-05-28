Matan a balazos a un hombre en el barrio Guadalupe de San Pedro Sula

Un hombre perdió la vida de forma violenta la mañana de este jueves en el barrio Guadalupe, de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
La víctima fue identificada como Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años de edad.
Medina conducía un vehículo turismo color rojo, y de acuerdo con datos preliminares, se dirigía hacia su trabajo cuando fue interceptado por varios sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones.
Hasta el lugar del suceso llegaron los familiares y compañeros de la víctima y lamentaron lo ocurrido; asimismo, relataron que deja una niña de seis años.
La Policía llegó a la escena del crimen y comenzó con las investigaciones del caso.