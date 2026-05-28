Matan a balazos a un hombre en el barrio Guadalupe de San Pedro Sula

San Pedro Sula

Un hombre perdió la vida de forma violenta la mañana de este jueves en el barrio Guadalupe, ​​​​​​de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

La víctima fue identificada como Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años de edad.

Medina conducía un vehículo turismo color rojo, y de acuerdo con datos preliminares, se dirigía hacia su trabajo cuando fue interceptado por varios sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones.

Hasta el lugar del suceso llegaron los familiares y compañeros de la víctima y lamentaron lo ocurrido; asimismo, relataron que deja una niña de seis años.

La Policía llegó a la escena del crimen y comenzó con las investigaciones del caso.