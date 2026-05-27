Sargento Ángel Carías fue asesinado a balazos cuando regresaba a su casa en Olancho

Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras murió de forma violenta la tarde del martes en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, tras ser atacado a disparos por sujetos armados.
La víctima fue identificada como Ángel Pastor Carías Macías, de 60 años, originario del municipio de Manto y residente en Juticalpa.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, aproximadamente media hora después de que el militar saliera de la unidad donde prestaba servicio.
Carías Macías se desempeñaba como sargento primero auxiliar de las Fuerzas Armadas y estaba asignado al 16 Batallón de Infantería, ubicado en la aldea El Bijagual, en el municipio de Juticalpa.
Según el reporte, el militar salió del destacamento a bordo de su motocicleta con dirección a su vivienda, localizada a varios kilómetros del batallón.
Sin embargo, antes de llegar a su destino fue interceptado por individuos que se conducían en motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.
Producto del ataque, el sargento cayó sobre su motocicleta y murió prácticamente al instante, mientras los responsables escapaban del lugar tras cometer el crimen.
El hecho se registró a plena luz del día y generó alarma entre vecinos y conductores que transitaban por el sector al momento del ataque.
Minutos después llegaron socorristas con la intención de brindarle asistencia médica, pero confirmaron que el militar ya no presentaba signos vitales.
Al momento del atentado, Ángel Carías vestía uniforme color caqui y una chaqueta verde olivo, prendas características de la institución castrense.
Posteriormente, agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la capital para practicarle la autopsia médico-legal.
Horas más tarde, los restos fueron entregados a sus familiares, quienes los llevaron nuevamente a Olancho para darle sepultura.