Sargento Ángel Carías fue asesinado a balazos cuando regresaba a su casa en Olancho

Olancho, Honduras.

Un miembro de las Fuerzas Armadas de Honduras murió de forma violenta la tarde del martes en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, tras ser atacado a disparos por sujetos armados. La víctima fue identificada como Ángel Pastor Carías Macías, de 60 años, originario del municipio de Manto y residente en Juticalpa. De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, aproximadamente media hora después de que el militar saliera de la unidad donde prestaba servicio.

Carías Macías se desempeñaba como sargento primero auxiliar de las Fuerzas Armadas y estaba asignado al 16 Batallón de Infantería, ubicado en la aldea El Bijagual, en el municipio de Juticalpa. Según el reporte, el militar salió del destacamento a bordo de su motocicleta con dirección a su vivienda, localizada a varios kilómetros del batallón. Sin embargo, antes de llegar a su destino fue interceptado por individuos que se conducían en motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones.