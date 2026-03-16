Salud comprará 650 mil vacunas por brote de sarampión en la región

Tegucigalpa, Honduras

Ante el incremento de brotes de sarampión en varios países de la región, la Secretaría de Salud (Sesal) anunció la compra de más de 650,000 vacunas como medida preventiva frente al posible ingreso de la enfermedad al país. El viceministro de Salud, José Miguel Castillo, informó que la institución ya trabaja en la planificación de la jornada nacional de vacunación, programada para el próximo mes de mayo.

"Estamos solicitando órdenes de compra para fortalecer la vacunación; vamos a comprar 500,000 vacunas para los niños y 150,000 dosis destinadas para adultos para prevenir el contagio por sarampión", detalló el funcionario. Las vacunas serán aplicadas durante la jornada nacional de vacunación, la cual tiene por objetivo inmunizar a los menores de edad y a los adultos que no se han aplicado el biológico; además de inmunizar a otros grupos poblacionales contra otras enfermedades prevenibles. La compra de los biológicos se realizará con parte de los fondos que destinará el gobierno de Estados Unidos a Honduras mediante el convenio que se firmó hace algunos días, indicaron las autoridades. Son 46.5 millones de lempiras que dará Estados Unidos, los cuales serán usados para el fortalecimiento del programa de vacunación y el área de vigilancia epidemiológica. "Con este tema del brote que tenemos de sarampión en la región de las Américas, Estados Unidos viene a aportar a nuestro sistema de salud para volverlo mucho más seguro y mucho más fuerte", señaló en declaraciones anteriores el viceministro de Salud, Eduardo Midence.

Campaña de vacunación

Las autoridades sanitarias prevén que muchos hondureños saldrán del país hacia México, Estados Unidos o Canadá a disfrutar de los partidos de la Copa Mundial 2026 en junio. Esos países donde se desarrollarán los encuentros deportivos son de los que más casos de esta enfermedad reportan desde el 2025, por lo que es importante que se vacunen antes de viajar, aconsejaron las autoridades. Durante la campaña de vacunación se prevé la contratación de más de 330 profesionales de la salud que se desplazarán a nivel nacional a buscar a la población que aún no tiene completado su esquema de vacunación. Las brigadas llegarán a los barrios, colonias, aldeas y caseríos de todo el país para aplicar el biológico a los hondureños y así protegerlos contra enfermedades como el sarampión y la tos ferina, que desde el 2025 han mostrado un incremento en la región. El objetivo de la jornada es aumentar la cobertura de vacunación que actualmente se encuentra en el 85%; las autoridades esperan superar ese porcentaje y alcanzar el 95% que se tenía antes de la pandemia del covid-19. La baja cobertura en la vacunación en el país ha ocasionado que casos de enfermedades como la tos ferina se dispararon, mientras que el territorio hondureño está en riesgo por la llegada del sarampión. En ese sentido, Blanca Munguía, directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) indicó que se debe fortalecer la vacunación mediante alianzas con gobiernos locales.