Tabla de posiciones Liga Nacional: Nuevo líder, Olimpia sufre golpe y el descendido

La última jornada de las vueltas regulares de la Liga Nacional de Honduras se vivió al rojo vivo y tuvo un cierre de infarto, quedando definido el liderato, los clasificados a las triangulares, el equipo descendido y el que logró mantener la categoría en Primera División.

Real España derrotó por 1-2 al Victoria, enviándolo a la Segunda División, se quedó con el liderato de las vueltas regulares y Motagua fue relegado al segundo lugar, luego de tener casi asegurada la primera plaza previo a esta jornada 22 del Torneo Clausura 2026.

Motagua se metió en problemas, perdió 2-1 ante UPNFM, tras haber comenzado el partido con ventaja tempranera. Con este resultado, el Ciclón Azul cedió el liderato y terminó en el segundo lugar de la clasificación. El conjunto azul, que tenía prácticamente asegurada la primera posición, vio cómo se le complicó el cierre del torneo.

¡Victoria se despidió! La Jaiba Brava cayó ante Real España en La Ceiba, un resultado que mandó a los ceibeños a la liga de plata, mientras que los sampedranos ahora son líderes de las vueltas regulares y aseguraron el primer lugar. Con esta posición, no solo es cabeza de una de las triangulares, sino que también tiene el privilegio de cerrar de local en caso de clasificar a una posible final.

Choloma alcanzó los 34 puntos tras el tanto de Marco Tulio Aceituno frente a Marathón y aseguró su permanencia en la Liga Nacional de Honduras, mientras que Victoria se quedó con 30 unidades, confirmando su descenso a la Segunda División de Honduras.