Sensación térmica alcanzará hasta 46 grados este sábado

San Pedro Sula, Honduras.

La Ciudad Industrial se prepara para enfrentar uno de los días más calurosos del año este sábado 2 de mayo, cuando los modelos meteorológicos prevén una combinación de altas temperaturas y condiciones atmosféricas que podrían elevar la sensación térmica hasta los 46 grados Celsius.

Esto debido al paso del sol por el cenit, según ha explicado el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), un fenómeno astronómico que aumenta de forma significativa la radiación solar que incide sobre la superficie terrestre, especialmente en países situados dentro la franja tropical.

En una entrevista reciente, Alberto López, meteorólogo de Cenaos, explicó que este evento ocurrirá entre el 25 de abril y el 5 de mayo cuando el sol alcanza su punto más alto. “Durante este periodo, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre la superficie terrestre, lo que provoca una mayor concentración de energía y, en consecuencia, un aumento notable de las temperaturas”, detalló.

En el caso de San Pedro Sula, el punto máximo del cenit está previsto para el 2 de mayo a las 11:49 am, coincidiendo con las horas de mayor intensidad de radiación solar. A este fenómeno se suma la temporada seca que predomina en gran parte del país, especialmente en la zona norte, donde ya se han registrado máximas de entre 36 y 37 grados.