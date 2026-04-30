Sensación térmica alcanzará hasta 46 grados este sábado

La Ciudad Industrial se prepara para enfrentar uno de los días más calurosos del año este sábado 2 de mayo, cuando los modelos meteorológicos prevén una combinación de altas temperaturas y condiciones atmosféricas que podrían elevar la sensación térmica hasta los 46 grados Celsius.
Esto debido al paso del sol por el cenit, según ha explicado el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), un fenómeno astronómico que aumenta de forma significativa la radiación solar que incide sobre la superficie terrestre, especialmente en países situados dentro la franja tropical.
En una entrevista reciente, Alberto López, meteorólogo de Cenaos, explicó que este evento ocurrirá entre el 25 de abril y el 5 de mayo cuando el sol alcanza su punto más alto. “Durante este periodo, los rayos solares inciden de manera perpendicular sobre la superficie terrestre, lo que provoca una mayor concentración de energía y, en consecuencia, un aumento notable de las temperaturas”, detalló.
En el caso de San Pedro Sula, el punto máximo del cenit está previsto para el 2 de mayo a las 11:49 am, coincidiendo con las horas de mayor intensidad de radiación solar. A este fenómeno se suma la temporada seca que predomina en gran parte del país, especialmente en la zona norte, donde ya se han registrado máximas de entre 36 y 37 grados.
Considerando que la humedad relativa para ese día será de 52% y tomando como base la fórmula estándar del índice de calor de la NOAA, se estima que la sensación térmica para ese día se situará entre los 44 y 46 grados Celsius. Esto significa que el calor que percibirá el cuerpo será mayor al que marca el termómetro.
Golpes de calor
Ante este panorama, la doctora Andrea Córdova, jefa de la Unidad de Epidemiología del hospital regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), advirtió que la población está expuesta a riesgos como la deshidratación y golpes de calor, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Motivo por el que recomendó a los sampedranos hidratarse, tomando suficiente agua y consumir suero oral en lugar de bebidas azucaradas o con cafeína, ya que estas pueden agravar la deshidratación.
También enfatizó la importancia de evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación, usar de ropa ligera, holgada y de colores claros, así como gorra o sombrero al salir a la calle.
De igual forma, dijo que se debe evitar realizar actividades físicas intensas bajo el sol, ya que aumentan el riesgo de agotamiento o los golpes de calor.