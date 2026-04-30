Audiencias del CNE finalizan con 24 aspirantes evaluados por comisión del Congreso

Los 24 aspirantes a ocupar el cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) comparecieron en audiencias públicas ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, encargada de evaluar sus conocimientos y perfiles.
El presidente de la comisión, el diputado Antonio Rivera Callejas, aseguró que el proceso se desarrolla conforme a lo planificado y bajo criterios técnicos previamente establecidos. “Hubo buenas preguntas, buenas respuestas, no tan buenas preguntas, no tan buenas respuestas; pero eso es el proceso de evaluación”, afirmó.
De los 24 postulantes, 13 fueron evaluados en la jornada más reciente, mientras que los 11 restantes participaron el miércoles en el inicio de las audiencias. Según la comisión, esta etapa forma parte de un análisis integral que permitirá definir a los candidatos más idóneos para el cargo.
Las entrevistas comenzaron a las 9:00 de la mañana y entre los aspirantes que comparecieron figuran Alfredo Laínez, Ubense Lara, Germán Leitzelar, Walter López, José López, Kenneth Madrid, Fátima Mena, Marcos Palacios, Santos Peña, Rony Portillo, Carlos Romero, Yavhe Sabillón y Aixa Zelaya.
Mena valoró el proceso y destacó que, pese a aspectos mejorables, se ha desarrollado como un concurso público. “Todo proceso es perfectible; pero, a grandes rasgos, podemos decir que se ha abierto un concurso público, cuando se decía que iba a ser una designación de dedo”, expresó.
En paralelo, los 29 aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) avanzaron en su propio proceso de selección al someterse a pruebas toxicológicas en la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
A diferencia de estos, los candidatos al CNE no serán evaluados bajo ese tipo de pruebas.
La Comisión Especial continuará en los próximos días con las audiencias correspondientes a los postulantes al TJE, como parte del proceso de elección de las nuevas autoridades electorales.