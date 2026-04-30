Audiencias del CNE finalizan con 24 aspirantes evaluados por comisión del Congreso

Tegucigalpa, Honduras

Los 24 aspirantes a ocupar el cargo de consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) comparecieron en audiencias públicas ante la Comisión Especial del Congreso Nacional, encargada de evaluar sus conocimientos y perfiles.

El presidente de la comisión, el diputado Antonio Rivera Callejas, aseguró que el proceso se desarrolla conforme a lo planificado y bajo criterios técnicos previamente establecidos. “Hubo buenas preguntas, buenas respuestas, no tan buenas preguntas, no tan buenas respuestas; pero eso es el proceso de evaluación”, afirmó.

De los 24 postulantes, 13 fueron evaluados en la jornada más reciente, mientras que los 11 restantes participaron el miércoles en el inicio de las audiencias. Según la comisión, esta etapa forma parte de un análisis integral que permitirá definir a los candidatos más idóneos para el cargo.