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¿Fueron las vacunas? Salud investiga la muerte de tres niñas tras ser inmunizadas

Las menores, dos de seis meses y una de cuatro, fallecieron en Atlántida, Choluteca y el Distrito Central. Autoridades activaron protocolos clínicos y forenses y analizan los casos; insisten en que no hay evidencia que relacione las vacunas con los decesos

¿Fueron las vacunas? Salud investiga la muerte de tres niñas tras ser inmunizadas

Honduras está a las puertas de una nueva jornada nacional de vacunación. Se realizará del 11 al 29 de mayo.
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud investiga el fallecimiento de tres niñas menores de un año que murieron luego de haber recibido vacunas del esquema nacional de inmunización, en hechos registrados en Atlántida, Choluteca y el Distrito Central.

Se trata de dos menores de seis meses y una de cuatro meses, quienes, según la información preliminar, fueron inmunizadas conforme al calendario oficial y posteriormente presentaron reacciones adversas, lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia sanitaria.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Odalys García, explicó que los casos están siendo analizados como “eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización” (Esavi), una clasificación técnica utilizada para investigar cualquier incidente que ocurra tras la aplicación de una vacuna.

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No obstante, la funcionaria fue enfática en que, hasta el momento, no existe evidencia que vincule de forma directa las vacunas con los fallecimientos. “Estos casos pueden coincidir en el tiempo con la vacunación, pero no necesariamente son causados por ella”, aclaró.

Como parte de las investigaciones, las autoridades sanitarias ya realizaron la trazabilidad completa de las dosis aplicadas, incluyendo los lotes utilizados, y confirmaron que estos fueron almacenados, transportados y administrados bajo condiciones adecuadas.

Un informe de 2023 de Unicef destaca que 1 de cada 4 niñas y niños de la región de América Latina carece de vacunas vitales, haciendo retroceder las tasas de cobertura de inmunización a los niveles de hace casi 30 años.

Un informe de 2023 de Unicef destaca que 1 de cada 4 niñas y niños de la región de América Latina carece de vacunas vitales, haciendo retroceder las tasas de cobertura de inmunización a los niveles de hace casi 30 años.

 (Foto cortesía Unicef)

En paralelo, se desarrollan estudios clínicos y análisis forenses, incluidas autopsias, con el objetivo de determinar si existe una relación de causalidad o si se trata de eventos coincidentes que ocurrieron después de la inmunización.

Salud reiteró que las vacunas que se aplican en Honduras son seguras, eficaces y forman parte de programas avalados por organismos internacionales, por lo que instó a la población a mantener la confianza en las jornadas de vacunación.

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El caso cobra especial relevancia en un contexto de alerta sanitaria por el aumento de casos de tosferina en el país, una enfermedad que afecta principalmente a niños pequeños y que puede prevenirse mediante la inmunización oportuna.

En ese marco, las autoridades confirmaron que del 11 al 29 de mayo se desarrollará la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, dirigida a niños de 6 a 39 meses, embarazadas, adultos mayores de 60 años, personal de salud y trabajadores de granjas avícolas, como parte de los esfuerzos para reforzar la cobertura y prevenir brotes.

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Redacción La Prensa
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