¿Fueron las vacunas? Salud investiga la muerte de tres niñas tras ser inmunizadas

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud investiga el fallecimiento de tres niñas menores de un año que murieron luego de haber recibido vacunas del esquema nacional de inmunización, en hechos registrados en Atlántida, Choluteca y el Distrito Central. Se trata de dos menores de seis meses y una de cuatro meses, quienes, según la información preliminar, fueron inmunizadas conforme al calendario oficial y posteriormente presentaron reacciones adversas, lo que activó de inmediato los protocolos de vigilancia sanitaria. La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Odalys García, explicó que los casos están siendo analizados como “eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización” (Esavi), una clasificación técnica utilizada para investigar cualquier incidente que ocurra tras la aplicación de una vacuna.

No obstante, la funcionaria fue enfática en que, hasta el momento, no existe evidencia que vincule de forma directa las vacunas con los fallecimientos. “Estos casos pueden coincidir en el tiempo con la vacunación, pero no necesariamente son causados por ella”, aclaró. Como parte de las investigaciones, las autoridades sanitarias ya realizaron la trazabilidad completa de las dosis aplicadas, incluyendo los lotes utilizados, y confirmaron que estos fueron almacenados, transportados y administrados bajo condiciones adecuadas.

En paralelo, se desarrollan estudios clínicos y análisis forenses, incluidas autopsias, con el objetivo de determinar si existe una relación de causalidad o si se trata de eventos coincidentes que ocurrieron después de la inmunización. Salud reiteró que las vacunas que se aplican en Honduras son seguras, eficaces y forman parte de programas avalados por organismos internacionales, por lo que instó a la población a mantener la confianza en las jornadas de vacunación.