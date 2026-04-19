Colegio Médico mantiene asambleas nacionales ante falta de acuerdos con Salud

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) confirmó este domingo la continuidad de las asambleas informativas a nivel nacional, en medio de la falta de acuerdos con la Secretaría de Salud de Honduras (Sesal).

De acuerdo con el comunicado oficial, la jornada comenzó de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche en los centros de trabajo, con participación obligatoria del personal médico convocado en distintas instituciones del Estado, incluyendo la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras dependencias.

Entre las principales exigencias del gremio destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados y la firma de contratos pendientes.

Asimismo, solicitan el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran profesionales de la medicina.