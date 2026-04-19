Colegio Médico mantiene asambleas nacionales ante falta de acuerdos con Salud

El Colegio Médico de Honduras (CMH) confirmó este domingo la continuidad de las asambleas informativas a nivel nacional, en medio de la falta de acuerdos con la Secretaría de Salud de Honduras (Sesal).
De acuerdo con el comunicado oficial, la jornada comenzó de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche en los centros de trabajo, con participación obligatoria del personal médico convocado en distintas instituciones del Estado, incluyendo la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otras dependencias.
Entre las principales exigencias del gremio destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados y la firma de contratos pendientes.
Asimismo, solicitan el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran profesionales de la medicina.
El CMH también plantea la centralización de las redes descentralizadas de salud, el pago del reajuste salarial conforme al IPC y el ajuste bienal correspondiente a 2026, así como la aprobación del Presupuesto General de la República destinando un 12 % al sector salud.
De igual forma, el gremio exige el cumplimiento inmediato de la moción exhortativa aprobada por el Congreso Nacional de Honduras el pasado 12 de marzo de 2026, relacionada con los médicos residentes.
Pese a la realización de las asambleas, el Colegio Médico reiteró que los servicios de emergencia y áreas críticas deberán mantenerse en funcionamiento, a fin de no afectar la atención a la población.