Empresarios alemanes destacan confianza para invertir en Honduras

San Pedro Sula.

El fin de semana el presidente Nasry Asfura celebró una reunión con empresarios alemanes que están interesados ​​en instalar operaciones de fabricación en el país. Tras el encuentro, representantes del parque industrial destacaron que la delegación de inversionistas “percibió una clara disposición institucional por parte del Gobierno hondureño para facilitar nuevas inversiones y acompañar procesos de expansión productiva”.

El presidente del consejo de administración de ZIP El Porvenir, Jason Hawit, señaló que “los inversionistas valoraron positivamente la apertura mostrada por el mandatario, así como la participación activa de ministros, equipos técnicos y autoridades vinculadas al desarrollo económico”. “Ese acompañamiento generó confianza al evidenciar un Gobierno comprometido con la generación de empleo y con una visión clara de infraestructura, competitividad y crecimiento industrial”, explicó Hawit. El empresario hondureño agregó que “los inversionistas alemanes observaron condiciones favorables en Honduras vinculadas a talento humano, logística, ubicación estratégica y estabilidad laboral, factores determinantes al momento de evaluar nuevas inversiones”.