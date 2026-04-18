¿Necesitas ir al banco este lunes 20 de abril? Esto es lo que debes saber

San Pedro Sula, Honduras

Para este lunes 20 de abril de 2026, día en que se trasladó el feriado correspondiente al Día de las Américas, debes tener en cuenta que al sistema bancario en Honduras estará cerrado. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) informó que, conforme al artículo 1 del Decreto No. 50-2003, el feriado correspondiente al pasado martes 14 de abril fue trasladado al lunes 20 de abril, lo que modificó la jornada laboral en el sistema financiero nacional.

Este lunes 20 de abril las oficinas principales, agencias y ventanillas permanecerán cerradas en conmemoración del feriado trasladado, como parte del cumplimiento de la normativa vigente. La organización recordó que, pese al cierre de agencias físicas, los servicios digitales continuarán disponibles durante el feriado para facilitar las transacciones de los clientes. Entre estos servicios se incluyen la banca en línea, aplicaciones móviles, cajeros automáticos, transferencias ACH, agentes corresponsales y puntos de venta POS. Ahiba recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus operaciones financieras para evitar inconvenientes durante el día en que las agencias permanezcan cerradas. “Invitamos a nuestros clientes a utilizar los canales digitales y consultar los horarios especiales en las plataformas oficiales de cada banco”, indicó la asociación en su comunicado.