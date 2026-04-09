¿Qué se celebra el 14 de abril y cuándo se dará ese feriado en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó que el feriado correspondiente al Día de las Américas, conmemorado cada 14 de abril en Honduras, será trasladado para el lunes 20 de abril de 2026 para los trabajadores del sector privado. La disposición se fundamenta en el artículo 339 del Código del Trabajo, que reconoce el 14 de abril como feriado nacional, y en el Decreto 50-2003, el cual establece que los feriados que caen en días laborables deben trasladarse al lunes de la siguiente semana, salvo excepciones específicas contempladas en la ley.

El Cohep detalló que, aunque la fecha oficial de la conmemoración sigue siendo el martes 14 de abril, el descanso remunerado para efectos laborales será otorgado el lunes siguiente, es decir el 20 de abril, generando así un fin de semana largo para miles de trabajadores del sector privado. Asimismo, recordó que si un empleado acuerda laborar durante ese feriado, el patrono está obligado a pagar ese día con doble salario, de conformidad con el artículo 340 del Código del Trabajo.

¿Qué se celebra el 14 de abril?

El Día de las Américas es una de las celebraciones diplomáticas más antiguas del mundo. No es solo un feriado escolar en varios países, sino un recordatorio de un ideal político que buscaba convertir al continente en un bloque unido frente a las influencias externas de finales del siglo XIX. Así es que se conmemora la creación, el 14 de abril de 1890, de la Unión de las Repúblicas Americanas, organismo precursor de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA). Este organismo tenía un propósito inicialmente comercial (facilitar el intercambio de bienes y resolver disputas aduaneras), pero sentó las bases para lo que hoy conocemos como el sistema interamericano.