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¿Qué se celebra el 14 de abril y cuándo se dará ese feriado en Honduras?

Se avizora un fin de semana largo con puente hasta lunes. Cohep recuerda que el 14 de abril es feriado nacional, pero su descanso se traslada conforme a ley; quienes laboren ese día deberán recibir pago doble

¿Qué se celebra el 14 de abril y cuándo se dará ese feriado en Honduras?

Cada 14 de abril, el continente celebra el Día de las Américas, una fecha para reafirmar los lazos de fraternidad, soberanía y cooperación entre las naciones que integran el sistema interamericano desde 1890.

 Imagen ilustrativa creada con Nanobanana
Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) confirmó que el feriado correspondiente al Día de las Américas, conmemorado cada 14 de abril en Honduras, será trasladado para el lunes 20 de abril de 2026 para los trabajadores del sector privado.

La disposición se fundamenta en el artículo 339 del Código del Trabajo, que reconoce el 14 de abril como feriado nacional, y en el Decreto 50-2003, el cual establece que los feriados que caen en días laborables deben trasladarse al lunes de la siguiente semana, salvo excepciones específicas contempladas en la ley.

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El Cohep detalló que, aunque la fecha oficial de la conmemoración sigue siendo el martes 14 de abril, el descanso remunerado para efectos laborales será otorgado el lunes siguiente, es decir el 20 de abril, generando así un fin de semana largo para miles de trabajadores del sector privado.

Asimismo, recordó que si un empleado acuerda laborar durante ese feriado, el patrono está obligado a pagar ese día con doble salario, de conformidad con el artículo 340 del Código del Trabajo.

Bajo el lema de un solo pueblo y una sola voz, el <b>Día de las Américas</b> nos invita a reflexionar sobre los pilares compartidos de democracia, derechos humanos y desarrollo que unen a las repúblicas del continente en la búsqueda de un futuro común.

Bajo el lema de un solo pueblo y una sola voz, el Día de las Américas nos invita a reflexionar sobre los pilares compartidos de democracia, derechos humanos y desarrollo que unen a las repúblicas del continente en la búsqueda de un futuro común."

 (Imagen ilustrativa creada con Nanobanana)

¿Qué se celebra el 14 de abril?

El Día de las Américas es una de las celebraciones diplomáticas más antiguas del mundo. No es solo un feriado escolar en varios países, sino un recordatorio de un ideal político que buscaba convertir al continente en un bloque unido frente a las influencias externas de finales del siglo XIX.

Así es que se conmemora la creación, el 14 de abril de 1890, de la Unión de las Repúblicas Americanas, organismo precursor de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA).

Este organismo tenía un propósito inicialmente comercial (facilitar el intercambio de bienes y resolver disputas aduaneras), pero sentó las bases para lo que hoy conocemos como el sistema interamericano.

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La fecha fue instituida para promover los ideales de solidaridad, cooperación, soberanía e integración entre las naciones del continente americano, y Honduras la reconoce oficialmente como fiesta nacional dentro de su calendario cívico y laboral.

Tradicionalmente, en centros educativos se realizan actos cívicos, izadas de bandera y actividades alusivas a la fraternidad entre los países de América.

Hoy en día, más allá de la efeméride, la celebración busca reforzar cuatro pilares fundamentales en la región: la democracia, enfocada en mantener gobiernos elegidos por voto popular; los derechos humanos, garantizando la protección de los ciudadanos a través del Sistema Interamericano; la seguridad, mediante la cooperación contra el crimen organizado y las amenazas regionales; y el desarrollo, con el objetivo de combatir la pobreza y fomentar el comercio equitativo.

No obstante, el Cohep recordó que sectores esenciales o empresas con operaciones continuas podrán laborar normalmente, siempre que respeten la compensación económica establecida por ley para días feriados.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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