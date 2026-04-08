Congreso Nacional aprueba por unanimidad 182 contratos para obras viales

Tegucigalpa, Honduras

La votación, que contó con el respaldo de los 128 diputados de todas las bancadas, permite a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) formalizar proyectos que abarcan los 18 departamentos del territorio hondureño.

El pleno del Congreso Nacional aprobó por unanimidad un paquete de 182 contratos para la ejecución y supervisión de obras de infraestructura vial, en una jornada marcada por el consenso político.

​La iniciativa, que fue discutida y aprobada en un solo debate debido a su urgencia e importancia económica, representa una inversión aproximada de 11,500 millones de lempiras.

Estos fondos, según se detalló en el hemiciclo, provienen de una mezcla de recursos nacionales y financiamientos externos multilaterales, asegurando así la contraparte necesaria para la culminación de obras que, en muchos casos, ya se encuentran en etapas avanzadas de ejecución o por iniciar.​

La viceministra de la SIT, Leana Martínez, destacó ante el pleno que estos productos son vitales porque trascienden la actual administración y garantizan la continuidad de la infraestructura nacional.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo de todas las bancadas; los aspectos de infraestructura no tienen color político porque son para beneficio de todos los habitantes. Estos contratos ya cuentan con sus fondos correspondientes para asegurar los pagos de obra y supervisión”, explicó la funcionaria.

​Martínez enfatizó que dentro del paquete aprobado también se incluyeron contratos de consultoría para personal técnico de fondos externos, quienes han estado laborando sin recibir sus honorarios, además de diversas consultorías de diseño.

La viceministra aprovechó la ocasión para exhortar a los parlamentarios a mantener este espíritu de cooperación en la próxima aprobación del presupuesto general, lo que permitirá a la secretaría planificar y ejecutar nuevos proyectos de gran calado para el país.

​Por su parte, el diputado Marco Midence celebró la materialización de estas obras, señalando que solo en el departamento de Atlántida se prevé una intervención de más de 180 kilómetros a través de siete proyectos específicos.

El parlamentario subrayó que la formalización de estos 182 contratos generará un "derrame económico impresionante", no solo por la conectividad de la red vial, sino por la creación masiva de empleos directos e indirectos en el sector de la construcción.

​“Si queremos levantar la economía, hay tres sectores que no pueden faltar: infraestructura, agro y mipymes. Hoy hemos dado un gran paso en el Congreso Nacional con estos proyectos que datan de 2023 y 2024, y que hoy, bajo el impulso de este congreso, están acelerando el paso para hacerse realidad”, manifestó Midence.

El legislador resaltó que la mezcla de recursos definidos por el Ministerio de Finanzas permitirá una ejecución congruente con las necesidades urgentes de conectividad que demanda el pueblo hondureño.

​Con la aprobación de este paquete, que incluye pavimentaciones con concreto hidráulico, estudios de diseño y supervisión técnica, se espera que el sector infraestructura se convierta en el motor de la reactivación económica para el año 2026.