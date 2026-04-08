Afectados por Koriun Inversiones exponen su crisis a Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras

Los afectados plantearon como prioridad la búsqueda de un alivio para las personas que adquirieron préstamos con la expectativa de recuperar su inversión y que hoy enfrentan embargos o el riesgo de perder sus viviendas.

Representantes de los afectados por Koriun Inversiones sostuvieron este miércoles un primer acercamiento con el presidente del Congreso Nacional , Tomás Zambrano , a quien solicitaron mediación para encontrar salidas a la crisis económica que enfrentan miles de familias tras el colapso de la empresa.

Santiago Palma, presidente de la junta directiva de los afectados, afirmó que el Legislativo les ha brindado apertura para iniciar acercamientos con las instituciones que tienen relación directa o indirecta con el proceso investigativo, con el fin de obtener respuestas para más de 35,000 inversionistas.

“Encontramos una apertura bastante amplia por parte del presidente del Congreso y ha puesto a disposición una comisión que estará en contacto permanente con este grupo”, expresó.

Koriun, con sede en Choloma, Cortés, operó en al menos siete departamentos del país. Actualmente es investigada por el Ministerio Público por presuntos delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.

La empresa ofrecía rendimientos del 5% semanal sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y sostenía sus pagos con el dinero de nuevos inversionistas, bajo un esquema Ponzi.

Arturo Fúnez, otro de los representantes, manifestó que este acercamiento representa una oportunidad que antes no tenían. “Confiamos en que estas nuevas autoridades darán la apertura necesaria para solventar esta situación que tiene en crisis a familias en varios departamentos”, indicó.

Palma adelantó que la próxima semana buscarán reuniones con autoridades de la CNBS y del Ministerio Público para aclarar dudas pendientes sobre el manejo de los fondos tras la intervención a la empresa.

“Al pueblo nunca se le garantizó saber quién tiene el dinero, dónde está y cuánto hay. Esperamos que este proceso permita respuestas claras”, concluyó.