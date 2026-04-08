Congreso dona L200,000 a kínder con fondos de diputados faltistas

Tegucigalpa, Honduras.

Durante la entrega, Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, explicó el origen de los recursos y el propósito de la iniciativa.

Los fondos provienen de la deducción salarial aplicada a diputados que no asistieron a sesiones legislativas.

El Congreso Nacional realizó este miércoles una donación de 200 mil lempiras al kínder San José de la Montaña , ubicado en el barrio Buenos Aires , como parte de una primera intervención para mejorar la infraestructura del centro educativo.

“Bueno, el día de hoy estamos aquí presentes en la Junta Directiva del Congreso, con diputados de Francisco Morazán, en el barrio Buenos Aires, en el kínder San José de la Montaña, como lo anunciamos el día de ayer, a entregar un aporte de 200.000 lempiras para las mejoras del kínder, un kínder que ocupa bastante apoyo”, manifestó el titular legislativo.

Zambrano detalló que el centro educativo presenta diversas necesidades estructurales: “Hemos hablado y hemos mandado a hacer alguna evaluación el día de ayer; ocupa mejoras en varias paredes de las tres aulas que tienen, en el área de los juegos, en parte de los techos, y lo que estamos haciendo es una primera colaboración”.

El presidente del Legislativo agregó que, "hablarán también con la gente del FIS, una vez que se apruebe el presupuesto, cómo se puede dar otras mejoras y ampliar otras mejoras aquí en el kínder San José de la Montaña”.

Sobre el origen de los fondos, Zambrano aseguró que provienen directamente de sanciones económicas a legisladores ausentes.

“De dónde se originan los recursos: de la deducción que se le aplicó a varios compañeros diputados que faltaron a la sesión o no estaban presentes y existían curules vacíos cuando se pasó lista”, explicó el presidente del Congreso.

Además, aseguró que esta medida continuará aplicándose. “Ojalá, lo decíamos ayer, que más compañeros diputados falten, porque estos recursos le van a servir a centros educativos del país”.

Zambrano también señaló que, “los diputados que alteren el orden del Congreso, ya hay una resolución de pleno, se les va a aplicar 15 días de deducción de su salario, y van destinados, ya lo dice la resolución, para centros educativos del país”.

Asimismo, el presidente del Congreso indicó que los nombres de los diputados sancionados ya fueron divulgados públicamente y que "no quiere hacer escarnio ante los medios de comunicación nuevamente".

Finalmente, adelantó que estas medidas serán incorporadas en la normativa legislativa y que "van a quedar en la ley orgánica del Congreso”.

La iniciativa busca mejorar las condiciones del kínder y beneficiar directamente a los estudiantes y la comunidad educativa del sector.