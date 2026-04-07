“El pueblo recibe más de lo que paga”: Tomás Zambrano sobre alza en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.

El titular del Legislativo afirmó que el incremento en los precios responde a factores externos y no exclusivamente a decisiones internas.

Zambrano reaccionó a las críticas de diversos sectores que cuestionan la no eliminación del impuesto a los carburantes, en medio del encarecimiento internacional derivado del conflicto en Medio Oriente .

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional, defendió este martes, durante una entrevista, las medidas adoptadas por el Gobierno frente al alza en los precios de los combustibles y aseguró que sí se están implementando acciones para mitigar el impacto en la población.

“No es querernos quitar responsabilidad o trasladar la culpa al precio internacional, pero es una realidad que esta crisis ha golpeado a todo el mundo”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que Honduras mantiene precios competitivos en la región. Según explicó, el país se encuentra entre los que registran combustibles más baratos en Centroamérica, en parte por las medidas adoptadas por el Gobierno.

“El gobierno está subsidiando 49 lempiras por galón de diésel, mientras el impuesto es de 11 lempiras; es decir, el pueblo está recibiendo más de lo que paga en impuestos”, afirmó Zambrano ante el subsidio significativo que se aplica, especialmente al diésel.

Asimismo, indicó que en el caso de la gasolina regular el subsidio supera los 30 lempiras por galón desde el inicio de la crisis internacional en marzo.

“El pueblo hondureño está recibiendo adicionalmente al impuesto que paga casi 38 lempiras más, es decir, está recibiendo más de lo que paga”, señaló el presidente del Congreso Nacional.

El presidente del Congreso también hizo una comparación con administraciones anteriores. Agregó que, en situaciones similares, el subsidio otorgado fue menor.

“Cuando el galón superó los 146 lempiras, lo máximo que hizo el gobierno anterior fue subsidiar 10 lempiras”, apuntó.

A su juicio, las decisiones actuales reflejan una respuesta activa ante la crisis. “El gobierno no se está quedando de brazos cruzados; las medidas sí se están tomando”, enfatizó.

Además, anunció la conformación de una comisión legislativa en materia de hidrocarburos, que trabajará junto a instituciones como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Finanzas y el Banco Central, con el fin de transparentar y explicar las acciones adoptadas.

Asimismo, Zambrano expresó que estas medidas deberán mantenerse mientras persista la crisis internacional de los combustibles, con la expectativa de que los precios se estabilicen en los próximos meses.