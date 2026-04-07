Congreso analiza dos juicios políticos y alista otros contra TJE y CNE

Tegucigalpa, Honduras.

Entre estas iniciativas mencionó programas impulsados por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), así como recientes jornadas formativas desarrolladas junto a Incae Business School.

Zambrano señaló que, a diferencia de periodos anteriores, el actual Congreso ha abierto espacios de capacitación con el apoyo de organizaciones de sociedad civil, sector privado y centros académicos.

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional, destacó este martes el creciente interés en fortalecer la formación de los diputados, al tiempo que subrayó que el diálogo permanente es clave para alcanzar consensos dentro del Poder Legislativo.

En cuanto a la agenda legislativa, informó que el Congreso mantiene sesiones programadas y reuniones de jefes de bancada para avanzar en la construcción de consensos y dictámenes.

“Se ha visto un interés de diferentes organizaciones en apoyar la formación de los diputados, lo que les permite conocer mejor las técnicas legislativas y el acontecer nacional”, expresó Zambrano .

Sobre los juicios políticos, Zambrano indicó que actualmente existen dos solicitudes formales y que se prevé la presentación de otras dos contra funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Los compañeros diputados han anunciado que tienen listos dos juicios políticos más: uno contra funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral, que violentaron la Constitución y atentaron contra el proceso electoral y el orden democrático del periodo anterior, y otro contra el Consejo Nacional Electoral. Pero esto es de votos, esto es de números, y yo lo dije antes de la primera aplicación de juicio político”, señaló presidente del Congreso Nacional.

No obstante, aclaró que estos procesos únicamente avanzarán cuando se cuente con los votos necesarios. “Se van a realizar cuando estén confirmados los 86 votos requeridos”, afirmó.

El titular del Legislativo enfatizó que esta figura no debe interpretarse como un acto de persecución política. “Esto no es venganza ni revanchismo, es un control constitucional que ejerce el Congreso sobre altos funcionarios”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que cualquier proceso de juicio político garantizará el debido proceso y el derecho a la defensa de los señalados, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley especial en la materia.

Zambrano también reiteró que el diálogo entre las distintas bancadas es indispensable para la aprobación de leyes y decisiones de alto impacto. “Sin diálogo, difícilmente se pueden alcanzar los votos necesarios”, señaló.

En relación con el presupuesto general, adelantó que el Ejecutivo podría remitirlo al Congreso en las próximas horas, tras su aprobación en Consejo de Ministros, para iniciar su análisis en la comisión legislativa correspondiente.