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Gobierno activa aprobación del Presupuesto General 2026 por L444,000 millones

Según Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, la meta es aprobarlo entre el 15 y 20 de abril. Gobierno lleva cuatro meses trabajando con el presupuesto del año pasado

Gobierno activa aprobación del Presupuesto General 2026 por L444,000 millones

El Ejecutivo enviará al Congreso el presupuesto general del Estado para este 2026.
Tegucigalpa, Honduras

Luego de operar durante cuatro meses con el presupuesto prorrogado de 2025, el Gobierno activó el proceso para aprobar el Presupuesto General de la República 2026, cuyo proyecto sería enviado al Congreso Nacional en las próximas horas, tras su validación en Consejo de Ministros.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, indicó que la meta del Legislativo es discutir y aprobar el nuevo decreto presupuestario entre el 15 y el 20 de abril, con el fin de que las instituciones del Estado puedan ejecutar sus proyectos durante el segundo trimestre del año.

La nueva propuesta fiscal rondará los 444,000 millones de lempiras, una reducción de 25,000 millones respecto a los 469,000 millones formulados preliminarmente por la administración anterior en septiembre de 2025.

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Según el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, el ajuste responde a la necesidad de adecuar el gasto estatal a la realidad de los ingresos tributarios, aduaneros y de las crecientes obligaciones de deuda pública que enfrenta el país.

Las autoridades sostienen que la aprobación del nuevo presupuesto permitirá destrabar proyectos que permanecen frenados desde el inicio de la administración de Nasry “Tito” Asfura, debido a la falta de un instrumento fiscal actualizado.

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Redacción La Prensa
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