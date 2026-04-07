Gobierno activa aprobación del Presupuesto General 2026 por L444,000 millones

Tegucigalpa, Honduras

Luego de operar durante cuatro meses con el presupuesto prorrogado de 2025, el Gobierno activó el proceso para aprobar el Presupuesto General de la República 2026, cuyo proyecto sería enviado al Congreso Nacional en las próximas horas, tras su validación en Consejo de Ministros.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, indicó que la meta del Legislativo es discutir y aprobar el nuevo decreto presupuestario entre el 15 y el 20 de abril, con el fin de que las instituciones del Estado puedan ejecutar sus proyectos durante el segundo trimestre del año.

La nueva propuesta fiscal rondará los 444,000 millones de lempiras, una reducción de 25,000 millones respecto a los 469,000 millones formulados preliminarmente por la administración anterior en septiembre de 2025.