Congreso alista más juicios políticos, pero liberales exigen incluir a más funcionarios

Tegucigalpa, Honduras

Las solicitudes apuntan a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), pero la directiva legislativa busca evitar que las iniciativas fracasen por falta de respaldo y queden archivadas hasta la próxima legislatura.

El ambiente político en el Congreso Nacional vuelve a tensarse ante la posibilidad de impulsar nuevos juicios políticos contra altos funcionarios del Estado. Sin embargo, la junta directiva ha dejado claro que ningún proceso será llevado al pleno sin antes asegurar la mayoría calificada de 86 votos.

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, explicó que la estrategia es garantizar previamente los votos necesarios para que cada proceso tenga viabilidad jurídica y política.

​"Hemos hablado con los compañeros diputados que estas solicitudes en el trámite con base en la misma Constitución y la Ley Especial de Juicio Político que se presenten una vez que tengamos ya garantizado y asegurado los 86 votos", manifestó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

​El titular del Legislativo recordó que esta figura jurídica, aunque data de 2013, ha tenido una aplicación histórica reciente con la destitución del exfiscal general y la renuncia de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Para Zambrano, el éxito de estas medidas depende exclusivamente de un diálogo permanente entre las cinco bancadas, ya que ninguna decisión de esta magnitud puede tomarse de manera unilateral sin el consenso de las fuerzas opositoras.

​La responsabilidad de no quemar los cartuchos legislativos antes de tiempo recae en el análisis numérico.

Si un juicio político se somete al pleno y no alcanza la votación requerida, la ley prohíbe que el tema vuelva a tocarse en el mismo año, lo que otorgaría un "blindaje" temporal a los señalados hasta el 2027. Por ello, el bloque mayoritario prefiere esperar a que las negociaciones maduren.

​"Mientras no tengamos los votos no se van a tramitar y eso lo dije antes del juicio político anterior", advirtió Zambrano.

​Actualmente, el Partido Nacional asegura tener listos sus 49 votos en unanimidad para proceder contra quienes, a su criterio, atentaron contra el orden democrático.

No obstante, el camino hacia los 86 votos depende de lo que decidan las facciones internas de otros partidos, especialmente dentro del Partido Liberal, donde las posturas han comenzado a radicalizarse en torno a quiénes deberían ser los sujetos del juicio.