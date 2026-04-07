Congreso solicita opinión a la CSJ para fortalecer lucha contra extorsión

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional dio un nuevo paso en su estrategia para combatir la extorsión al solicitar este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una opinión técnica sobre reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientadas a endurecer las acciones contra maras, pandillas y redes criminales. El Legislativo estableció un plazo de tres días para recibir el análisis del Poder Judicial, con el propósito de avanzar de forma expedita en la discusión y eventual aprobación de las modificaciones legales. De acuerdo con autoridades del Congreso, las reformas buscan actualizar el marco jurídico frente a las nuevas modalidades delictivas, especialmente aquellas vinculadas al uso de herramientas digitales para el cobro de extorsiones.

Investigaciones preliminares indican que los grupos criminales han trasladado parte de sus operaciones hacia plataformas de transferencias electrónicas y puntos de envío ubicados en barrios y colonias, donde la falta de controles facilita el movimiento de dinero sin una trazabilidad clara. “Están utilizando mecanismos de transferencias electrónicas para el pago de la extorsión. ¿Cómo es posible que no existan controles para identificar quién envía y quién recibe el dinero?”, cuestionó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. Como respuesta a esta problemática, el Legislativo prevé sostener reuniones con empresas que ofrecen servicios de envío de dinero, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de verificación de identidad y garantizar el seguimiento de cada transacción. En paralelo, las reformas contemplan endurecer la regulación sobre la venta de tarjetas SIM, debido a que su comercialización sin registro de usuarios continúa facilitando las llamadas extorsivas tanto desde centros penales como desde el exterior.

El Congreso Nacional ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia que, en un plazo de tres días, emita una opinión técnica orientada a la reforma de diversos artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, con el objetivo de fortalecer la lucha frontal contra la... pic.twitter.com/8knlWPg1Nf — Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) April 7, 2026