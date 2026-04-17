  1. Inicio
  2. · Honduras

Mipymes pierden cuentas de WhatsApp Business en Honduras

Las mipymes y los profesionales que ofrecen servicios están perdiendo cuentas de WhatsApp Business, una herramienta clave para las ventas y el contacto con clientes.

  • Actualizado: 17 de abril de 2026 a las 15:27 -
  • Kleymer Baquedano
Para los negocios formales e informales, las redes sociales y WhatsApp se han convertido en herramientas fundamentales para promocionar y vender sus productos.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

Muchos micros, pequeños y medianos empresarios (mipymes) en Honduras están perdiendo sus cuentas de WhatsApp Business, una herramienta que se ha convertido en una ventana clave de comercio para sus negocios y para llegar a más clientes.

La situación ha generado preocupación entre los emprendedores, quienes dependen de esta plataforma para gestionar pedidos, atender clientes y concretar ventas diarias. Algunos afectados señalan que la pérdida de sus cuentas ocurre sin previo aviso, lo que impacta directamente en sus ingresos y en la continuidad de sus operaciones comerciales.

Hernán Garay tenía 16 años de utilizar su número de WhatsApp para cerrar contratos de fotografía con sus clientes, hasta que un día, sin previo aviso, se le cerró la sesión en la computadora. El mismo mensaje apareció en su teléfono móvil: “esta cuenta ha sido bloqueada, será verificada”.

Garay explicó que, tras permanecer en proceso de verificación durante 18 horas, perdió la cuenta con el aviso de que “su cuenta había sido restringida”.

“He mandado correos y nada. Ahora no puedo utilizar ese WhatsApp. He tenido que escribirles a mis clientes desde otro número, a algunos, porque de otros perdí el contacto”, relató Garay.

El emprendedor sospecha que el bloqueo pudo deberse al envío de enlaces de WeTransfer con sus trabajos fotográficos.

Yoselyn Paz, agente inmobiliaria de Masscasa, contaba con su número de WhatsApp desde hace 20 años. Perdió el acceso junto con todos sus contactos, los cuales intenta recuperar de forma paulatina.

“Fue una gran pérdida para mí, porque tenía ese número hace 20 años. Me llegaron unas notificaciones que no atendí por miedo a que no fueran de Meta. Luego solo me llegó un mensaje que indicaba que ya no podía usar WhatsApp en ese número; se supone que fue por intento de hackeo”, contó Paz.

En grupos de emprendedores, varios usuarios han comentado atravesar la misma problemática, la cual les afecta significativamente, considerando que WhatsApp Business, al igual que las redes sociales, se ha vuelto indispensable para sus actividades. De acuerdo con estimaciones de asociaciones, apenas un 30% de las mipymes cuenta con un espacio físico o local comercial para vender sus productos.

Efraín Rodríguez, expresidente de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), afirmó que las redes sociales se han convertido en el principal aliado de las mipymes para ofrecer y vender sus productos, ante la falta de espacios accesibles y los altos costos de alquiler de locales comerciales, que en muchos casos se cotizan en dólares.

Este segmento económico también dinamiza otros rubros, como el transporte que brinda servicios a domicilio.

Aunque Meta no ha modificado sus políticas, sí ha reforzado la aplicación de las normas existentes, especialmente en casos de fraude, spam, suplantación de identidad y uso engañoso de la plataforma.

¿Por qué están siendo bloqueadas las cuentas?

Las cuentas de WhatsApp Business pueden ser bloqueadas o suspendidas si incumplen las políticas, especialmente por contactar usuarios sin su consentimiento, enviar spam o mensajes engañosos, o acumular reportes y bloqueos frecuentes. También se sanciona la mensajería masiva no autorizada y la promoción o venta de productos prohibidos, como drogas, armas, alcohol, tabaco o criptomonedas.

Asimismo, la plataforma penaliza prácticas como la suplantación de identidad, la solicitud de información confidencial y el envío de contenido ofensivo o discriminatorio, lo que puede derivar en la pérdida del acceso a la cuenta.

Si una cuenta es suspendida o cancelada y el usuario considera que no ha infringido las normas, puede apelar la decisión. WhatsApp ofrece canales específicos para la revisión de estos casos.

Qué puede hacer si le bloquean la cuenta de WhatsApp Business

Para la aplicación WhatsApp Business, se debe acudir al Centro de ayuda para empresas (Business Help Center), donde se detallan los pasos para presentar una apelación. En el caso de la Plataforma de WhatsApp Business (API), es necesario revisar la sección de cumplimiento de políticas para conocer el procedimiento correspondiente. También se puede consultar el apartado de cuentas suspendidas dentro del Centro de ayuda.

En Honduras operan 1,200,000 empresas, que generan el 70% del empleo en el país y alrededor del 60% del Producto Interno Bruto (PIB).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias