Mipymes pierden cuentas de WhatsApp Business en Honduras

Hernán Garay tenía 16 años de utilizar su número de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/empleos-honduras-proyecciones-foro-economico-mundial-BO28374522" target="_blank">WhatsApp </a>para cerrar contratos de fotografía con sus clientes, hasta que un día, sin previo aviso, se le cerró la sesión en la computadora. El mismo mensaje apareció en su teléfono móvil: “esta cuenta ha sido bloqueada, será verificada”.Garay explicó que, tras permanecer en proceso de verificación durante 18 horas, perdió la cuenta con el aviso de que <b>“su cuenta había sido restringida”.</b>“He mandado correos y nada. Ahora no puedo utilizar ese <b>WhatsApp.</b> He tenido que escribirles a mis clientes desde otro número, a algunos, porque de otros perdí el contacto”, relató Garay.El emprendedor sospecha que el bloqueo pudo deberse al envío de enlaces de <b>WeTransfer</b> con sus trabajos fotográficos.