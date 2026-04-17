¿Cuánto te pueden prestar para vivienda según tu salario?

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) ha implementado cambios en sus políticas, así como una reducción en sus tasas de interés para préstamos de vivienda, con el objetivo de promover el acceso a la vivienda a nivel nacional.
Uno de los ajustes es la afiliación voluntaria: tras seis meses, los afiliados pueden acceder al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF). A inicios de 2025, el RAP había extendido a 12 meses el período de aportaciones continuas requerido para acceder a préstamos de vivienda.
Recientemente, la tasa de interés bajó del 10% al 9% para quienes devengan hasta dos salarios mínimos. Para quienes superan ese nivel, la tasa se redujo del 11.5% al 10.5%. Para aplicar a un préstamo de vivienda, la empresa debe estar al día en sus obligaciones y el afiliado debe haber cotizado durante seis meses consecutivos o haber cumplido con seis cuotas en el caso de afiliación voluntaria.
El monto del préstamo dependerá del número de salarios mínimos que el afiliado perciba y de que la relación cuota-ingreso no supere el 45%. Por ejemplo, un afiliado que gana 25,000 lempiras puede optar a un préstamo máximo de 1,250,000 lempiras.
La cuota mensual no debe exceder el 45% del ingreso. Si una persona gana L18,000 al mes, puede pagar una cuota de hasta L8,100 (45% de su ingreso). Con ello, podría acceder a un préstamo de aproximadamente L1 millón, a una tasa de 9% y a un plazo de 30 años.
Si una persona gana L36,000 al mes, puede pagar una cuota de hasta L16,200 (45% de su ingreso). Con ello, podría acceder a un préstamo de aproximadamente L2 millones, a una tasa de 9% y a un plazo de 30 años.
Si una persona gana L54,000 al mes, puede pagar una cuota de hasta L24,300 (45% de su ingreso). Con ello, podría acceder a un préstamo de L2.6 millones, a una tasa de 10.5% y a un plazo de 30 años.
Si una persona gana L72,000 al mes, puede pagar una cuota de hasta L32,400 (45% de su ingreso). Con ello, podría acceder a un préstamo de L3.5 millones, a una tasa de 10.5% y a un plazo de 30 años.
Si una persona gana L101,000 al mes, puede pagar una cuota de hasta L45,450 (45% de su ingreso). Con ello, podría acceder a un préstamo de L5 millones, a una tasa de 10.5% y a un plazo de 30 años. El 1% de los solicitantes no califica debido a documentación incompleta o incorrecta por parte de los bancos o a que el afiliado pasa a estatus inactivo antes de formalizar el préstamo.
El RAP financia en todo el país. El requisito es que la propiedad esté en dominio pleno, excepto en la zona del Valle de Sula, donde pueden existir restricciones adicionales según las políticas de cada banco. El proceso requiere validación tanto del banco como del RAP. Una vez que la institución financiera envía el expediente, el RAP tarda aproximadamente 10 días en el análisis, aprobación y desembolso.