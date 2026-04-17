¿Cuánto te pueden prestar para vivienda según tu salario?

Si una persona gana L101,000 al mes, puede pagar una cuota de hasta L45,450 (45% de su ingreso). Con ello, podría acceder a un préstamo de L5 millones, a una tasa de 10.5% y a un plazo de 30 años. El 1% de los solicitantes no califica debido a documentación incompleta o incorrecta por parte de los bancos o a que el afiliado pasa a estatus inactivo antes de formalizar el préstamo.