Honduras confirma cuarto caso importado de sarampión en El Progreso

Tegucigalpa, Honduras,

Las autoridades sanitarias detallaron que la paciente presentó síntomas compatibles con el sarampión, entre ellos fiebre, tos, pérdida de apetito, vómitos, dolor de cabeza y secreción nasal. Posteriormente desarrolló un rash o sarpullido que se extendió por el cuerpo, lo que motivó la realización de pruebas diagnósticas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el caso corresponde a una persona residente en el municipio de El Progreso , departamento de Yoro, quien presenta antecedentes epidemiológicos relacionados con la actual situación sanitaria registrada en Guatemala, país que mantiene circulación activa del virus.

La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó este martes 9 de junio un nuevo caso importado de sarampión en Honduras, elevando a cuatro el número de contagios identificados en el país durante el presente año, en medio de la vigilancia epidemiológica reforzada por el aumento de casos reportados en la región.

Tras la evaluación clínica y epidemiológica correspondiente, las muestras fueron enviadas a laboratorio, donde se confirmó oficialmente el contagio, según informó la Secretaría de Salud.

Como parte de los protocolos establecidos, los equipos de vigilancia epidemiológica identificaron y monitorean a las personas que tuvieron contacto con la paciente, quienes permanecen bajo seguimiento médico para detectar de forma temprana cualquier posible caso secundario.

Las brigadas de respuesta también continúan desarrollando investigaciones de campo y acciones de contención para evitar la propagación del virus, especialmente en las zonas con mayor movilidad de personas hacia países vecinos.

Este nuevo diagnóstico se suma a otros casos importados detectados recientemente en Honduras. Entre ellos figura el de una estudiante de enfermería guatemalteca de 19 años, residente en Corinto, Cortés, quien viaja frecuentemente a Guatemala como parte de su proceso de formación académica.

La Secretaría de Salud recordó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar, y que puede afectar a personas de cualquier edad.

Entre los síntomas más comunes destacan la fiebre alta, tos persistente, congestión nasal, ojos enrojecidos o llorosos y la aparición de manchas blancas en el interior de la boca. Posteriormente suele desarrollarse una erupción cutánea que comienza en el rostro y se extiende al resto del cuerpo.

Aunque muchas personas logran recuperarse sin mayores complicaciones, el sarampión puede derivar en neumonía, encefalitis, diarrea severa y otras afecciones potencialmente graves, principalmente en niños menores de cinco años, adultos no vacunados, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población para verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente quienes formen parte de grupos de riesgo o tengan previsto viajar a países donde existe circulación activa del virus.

La Sesal recordó que la vacuna SRP, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, continúa disponible en los establecimientos de salud del país y constituye la principal herramienta para prevenir brotes y reducir el riesgo de contagio.