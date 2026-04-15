Seis claves para entender el presupuesto reformulado 2026 de "Tito" Asfura

El presupuesto se redujo en 5.3%, es decir, casi L25 mil millones menos respecto a la propuesta anterior, que fue realizada en tiempo y forma (septiembre de 2025), pero que no fue remitido al Congreso Nacional.Este recorte indica que el Gobierno reformuló las cuentas porque no tiene asegurados los ingresos que antes proyectaba, ya sea de préstamos o donaciones externas.El recorte impacta tanto a la administración central como a la descentralizada, reduciendo el margen para nuevas inversiones, expansión de programas y ejecución de proyectos públicos.