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Gobierno aprueba presupuesto reformulado 2026 por L444,265.8 millones

El Proyecto de Presupuesto Reformulado será enviado al Congreso Nacional para su discusión

Gobierno aprueba presupuesto reformulado 2026 por L444,265.8 millones

El Gobierno aprobó un presupuesto reformulado para 2026 con una reducción de más de 25 mil millones de lempiras respecto a la propuesta inicial.

Tegucigalpa

El Consejo de Secretarios de Estado aprobó el Proyecto de Presupuesto Reformulado para el año 2026, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras, informó el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules.

De acuerdo con lo detallado por el funcionario, el nuevo monto representa una reducción superior a los 25 mil millones de lempiras en comparación con la propuesta presentada anteriormente, lo que, según indicó, responde a un enfoque de responsabilidad fiscal por parte del Gobierno.

Asimismo, señaló que el proyecto ya está listo para ser remitido al Congreso Nacional, donde será sometido a discusión y eventual aprobación.

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Días antes, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, dijo que el ajuste responde a la necesidad de adecuar el gasto estatal a la realidad de los ingresos tributarios, aduaneros y de las crecientes obligaciones de deuda pública que enfrenta el país.

Las autoridades sostienen que la aprobación del nuevo presupuesto permitirá destrabar proyectos que permanecen frenados desde el inicio de la administración de Nasry “Tito” Asfura, debido a la falta de un instrumento fiscal actualizado.

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Redacción La Prensa
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