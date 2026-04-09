Gobierno aprueba presupuesto reformulado 2026 por L444,265.8 millones

Tegucigalpa

El Consejo de Secretarios de Estado aprobó el Proyecto de Presupuesto Reformulado para el año 2026, que asciende a 444,265.8 millones de lempiras, informó el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules.

De acuerdo con lo detallado por el funcionario, el nuevo monto representa una reducción superior a los 25 mil millones de lempiras en comparación con la propuesta presentada anteriormente, lo que, según indicó, responde a un enfoque de responsabilidad fiscal por parte del Gobierno.

Asimismo, señaló que el proyecto ya está listo para ser remitido al Congreso Nacional, donde será sometido a discusión y eventual aprobación.