Empleados despedidos del PNRP reclaman el pago de un mes de salario pendiente

La Ceiba, Atlántida

La incertidumbre laboral se ha concretado para el personal del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Tras confirmarse la entrega de sobres de despido a más de 2,300 cesanteados a nivel nacional, los más de 200 empleados que laboraban en la región 10 del litoral Atlántico, esperan se les cumpla con

Roger González, portavoz de los empleados afectados, confirmó que la notificación oficial llegó a través de medios electrónicos. ​"Ya nos entregaron la notificación vía correo a la mayoría de los empleados del PNRP. Básicamente, solo hay cinco compañeros que no han querido firmar", explicó González.​

A pesar de la disposición de los trabajadores para continuar, el panorama es desalentador. González detalló que ya se procedió con la devolución de las herramientas de trabajo y los vehículos asignados, quedando únicamente a la espera de instrucciones superiores, aunque admitió que "no hay un panorama claro" sobre la continuidad del programa.​