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Empleados despedidos del PNRP reclaman el pago de un mes de salario pendiente

Los ahora exempleados del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), no saben si el programa continuará o si se les recontratará

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 14:53 -
  • Carlos Molina
Empleados despedidos del PNRP reclaman el pago de un mes de salario pendiente

La región 10 del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, fueron despedidos unos 200 empelados, que ahora reclaman la cancelación de un mes de salario.

Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

La incertidumbre laboral se ha concretado para el personal del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

Tras confirmarse la entrega de sobres de despido a más de 2,300 cesanteados a nivel nacional, los más de 200 empleados que laboraban en la región 10 del litoral Atlántico, esperan se les cumpla con

Roger González, portavoz de los empleados afectados, confirmó que la notificación oficial llegó a través de medios electrónicos. ​"Ya nos entregaron la notificación vía correo a la mayoría de los empleados del PNRP. Básicamente, solo hay cinco compañeros que no han querido firmar", explicó González.​

A pesar de la disposición de los trabajadores para continuar, el panorama es desalentador. González detalló que ya se procedió con la devolución de las herramientas de trabajo y los vehículos asignados, quedando únicamente a la espera de instrucciones superiores, aunque admitió que "no hay un panorama claro" sobre la continuidad del programa.​

Deudas salariales pendientes

​La crisis laboral viene acompañada de reclamos económicos. Los empleados recordaron que recientemente realizaron protestas y bloqueos en las principales carreteras del país exigiendo el pago de tres meses de salario atrasado.

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Tras las medidas de presión, el gobierno canceló dos meses de sueldo; sin embargo, con el despido ya en mano, los trabajadores denuncian que todavía se les adeuda un mes de salario, el cual esperan que sea acreditado a la brevedad posible.​

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

 (Las últimas semanas fueron intensas jornadas de protestas a nivel nacional, por parte de los ahora exempleados del PNRP. )

Resultados en la región 10​

A pesar del cierre de operaciones para este grupo de técnicos, González destacó que los resultados en la región 10 litoral Atlántico fueron positivos durante su gestión. Según las métricas del programa, se logró una reducción de pérdidas del 5% mediante diversas acciones técnicas.​

"Instalación de medidores nuevos en casi toda la región.​Control de pérdidas técnicas y no técnicas. ​Instalación de circuitos de medición antifraude. ​Atención y resolución de reclamos de clientes", concluyó Gonzáles. ​

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Hasta el momento, las autoridades centrales de la Enee no han emitido un comunicado oficial sobre si el programa será reestructurado o si estas bajas responden a un cierre definitivo del proyecto de reducción de pérdidas, para otorgarlo a una entidad privada.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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