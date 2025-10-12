Enee instala más de 400,000 contadores, pero aún faltan miles de usuarios en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Pese a los esfuerzos realizados, las pérdidas de la estatal no solo no han disminuido, sino que aumentaron un 35.83% a junio de 2025, lo que equivale a 40,016.6 millones de lempiras. Expertos proyectan que la Enee podría cerrar el año con pérdidas cercanas al 34.40%.

El hurto de energía continúa siendo la principal causa de pérdidas económicas para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) en Honduras.

Una de las metas del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), creado en 2022, es combatir el hurto de energía mediante la instalación de medidores inteligentes en zonas donde antes no existían. Sin embargo, miles de hondureños aún carecen de medidor: algunos no pagan por la energía que consumen y otros lo hacen mediante facturas promediadas.

La Enee registra 1,832,819 abonados con contador a nivel nacional. De ese total, 177,369 pertenecen a San Pedro Sula. En cuanto a los clientes con facturación promediada, la estatal reporta 310,130 en todo el país, de los cuales 40,683 corresponden a esa ciudad.

Esto significa que miles de usuarios consumen energía sin pagarla. Se estima que el 24% de las pérdidas de la Enee se deben al robo de energía.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Expertos señalan que en muchas zonas del país el PNRP aún no ha logrado instalar medidores, ya que el programa se ha concentrado en áreas residenciales, dejando fuera sectores populosos donde el hurto de energía es más frecuente.

El programa adquirió medio millón de contadores, pero hasta 2023 solo se habían instalado 158,814 medidores. No obstante, en 2024 las autoridades de la Enee informaron que ya se habían colocado más de 400 mil, es decir, más de 300 mil en un solo año, y que actualmente suman 590 mil instalados.

Es importante destacar que esa cifra incluye reposición y cambio de contadores, por lo que surge la duda de cuántos fueron instalados en lugares donde no existían previamente.

Según el informe de fiscalización de la gestión comercial y atención a usuarios elaborado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) al 30 de junio de 2025, los cobros excesivos continúan siendo la principal queja de los abonados. Le siguen los reclamos por facturación errónea o promediada, solicitudes de nuevo servicio sin atender y medidores dañados, entre otros.

Algunos abonados denuncian demoras en el proceso de instalación de medidores, pese a haber cumplido con los requisitos. Este trámite, que debería ser ágil para reducir el hurto de energía, suele resultar lento y engorroso.

Una persona natural debe presentar fotocopia de la escritura pública o documento legal que acredite la titularidad del inmueble, los números de medidores o códigos de clientes de los vecinos contiguos y un croquis de ubicación. Si es inquilino, debe adjuntar un contrato de arrendamiento y la autorización autenticada del propietario. Además, si el solicitante ya cuenta con otro suministro, debe estar al día en sus pagos.

La base del medidor debe colocarse a una altura de 1.80 metros, visible y accesible las 24 horas del día, en el límite de la propiedad. En el caso de las empresas, los requisitos son aún más estrictos.