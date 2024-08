En Honduras solo dos millones de abonados tienen contador y 310,000 están promediados

Disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas es el talón de Aquiles de la empresa eléctrica, que pese a contar con el recurso económico y humano, en 2023 las pérdidas alcanzaron el 38.37%, el porcentaje más alto en los últimos 18 años. De seguir así, expertos prevén que se llegaría a un 43% en 2025.

Aunque el número de promediados podría parecer alto, porque significa que estas personas no tienen contador, es una cifra paupérrima al compararlo con el número de pobladores del país.

Consultamos a la Enee cuántos abonados registran en su base de datos que cuentan con un contador a nivel nacional, a lo que respondieron que son 1,832,819 abonados, es decir, aún no llegan a los dos millones.

Programa de pérdidas no cumple con su objetivo

“Pero también argumentan que hay una mora de medidores y tenemos esas 300 mil personas que se les está promediando la factura, son problemas que se deben solventar porque no se les está cobrando con base en ley”.

Rodríguez agregó que los datos indican que el problema persiste, porque siguen habiendo más de 300 mil abonados promediados por la estatal, es decir, no ha habido reducción pese al programa de reducción de pérdidas y su millonario presupuesto.

“Por otro lado, también hay que decirlo, que cuando sale EEH (en agosto de 2023), el número había superado los 300 mil usuarios promediados, esto en gran parte la responsabilidad la tiene la Enee desde el mes de junio que es cuando se intervino EEH, la intervención como tal tenía como objetivo que la Enee iba a tomar posesión de las operaciones de EEH a fin de lograr muchos de los objetivos que la empresa colombiana no había logrado”.

Kevin Rodríguez, experto en energía de la ASJ, declaró que en su momento, la Empresa Energía Honduras (EEH), encargada de la distribución, gestión comercial, lectura y facturación del servicio eléctrico por siete años mediante Alianza Público-Privada, logró bajar el número de clientes promediados a 140 mil, pero con la pandemia este problema se elevó por las restricciones que no permitían una lectura eficiente para la emisión de las facturas.

El reclamo constante de los abonados es que aunque se quedan varias horas a la semana sin energía, ya sea por trabajos programados o apagones, estas horas no consumidas no se reflejan en una rebaja en su factura.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), manifestó que los abonados promediados, son aquellos que se pegan a la red eléctrica y no tienen contador o tuvieron y se les dañó y no se lo han reemplazado, pero reconoce que hay otro número de personas que se conectan directamente a la red y no pagan ni un promedio de consumo, es decir reciben energía gratis.

Explicó que son muchas las nuevas residenciales que están conectadas al sistema, pero que no están en la base de datos de la Enee, a esto se suman las invasiones que son cada vez más y donde residen miles de familias.

“Los promedios son las quejas más grandes de la población, porque estas personas pagan más energía, porque le cobran intereses moratorios, intereses por corte y reconexión, notas atrasadas y aunque el cliente tenga la documentación completa y le asista el derecho y haga la petición, siempre le dicen que tiene que pagar”.

Aguilar dice que el promedio aplicado por la Enee no va a la baja, sino orientado a un porcentaje mayor, es decir, a que paguen más de lo que consume.

La Enee debe identificar a todos aquellos pobladores que tienen el servicio, pero no pagan nada por él.

El dirigente sindicalista señaló que aunque existe la Enee, el PNRP y la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD), y cuenten con presupuesto, logística y talento humano, no se ven los resultados en la reducción de pérdidas.

La demanda en el valle de Sula oscila entre los 700 a 800 megavatios; mientras en Tegucigalpa es de unos 500 a 550 MW, en Olancho de 60 MW, en el litoral atlántico 160 MW y en la zona sur de 40 MW. Es decir, el valle de Sula representa el 52% del consumo de todo el país.

Un 52% de las pérdidas, para ser más precisos, se registran en San Pedro Sula.

Solo en la Capital Industrial más de 27,000 familias residen en 16 bordos y no están siendo controlados por la Enee, a esto se suma sectores populosos como la Rivera Hernández y Chamelecón donde residen más de 250,000 pobladores, muchos no tienen contadores y pagan un consumo promediado, otros ni siquiera eso.

José Manuel Arriaga Yacamán, exgerente de la Enee, aseguró que para resolver el problema de energía y atacar los apagones es necesario que se hagan inversiones en generación, transmisión y distribución sin dejar atrás ninguno de ellos.

También refirió que pese a los esfuerzos fallidos y al millonario presupuesto del PNRP, las pérdidas están en su más alto índice con el 40%.