Aires y estufas consumen el 50% de energía en los hogares

El consumo de energía en San Pedro Sula es desmedido, esto se debe a las altas temperaturas y a que miles de abonados no pagan el servicio eléctrico, otros lo hacen, pero no lo que consumen.

La demanda en el valle de Sula oscila entre los 700 a 800 megavatios; mientras en Tegucigalpa es de unos 500 a 550 MW, en Olancho de 60 MW, en el litoral atlántico 160 MW y en la zona sur de 40 MW. Es decir, el valle de Sula representa el 52% del consumo de todo el país.

Christian Sanabria, gerente de Coordinación Técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), explicó a Diario LA PRENSA que esto se debe a las altas temperaturas que han sido de hasta 42 grados y a un alto porcentaje de pérdidas que representa esta parte del país.

Un 52% de las pérdidas, para ser más precisos, se registran en San Pedro Sula.

“Qué quiere decir esto, que alguien que hurta energía no se preocupa por tener un uso discrecional de los aires acondicionados y es una gran cantidad de personas que están cometiendo este ilícito”, señaló.

Los aires acondicionados y las estufas eléctricas son las que más consumen energía eléctrica en un hogar, lo que puede representar un 50% en su factura.

Para Sanabria, la venta y comercialización de los aires acondicionados es un tema que debe ser regulado, porque muchos de los aires que se distribuyen no cuentan con los estándares de eficiencia energética, lo que incurren en sobrecostos de energía para los abonados. “Con las olas de calor se utilizan más los aires acondicionados, lo que implica que si el aire no cumple con los estándares de eficiencia para el ahorro energético las facturas se elevan”.

Las recomendación es utilizar el aire acondicionado a una temperatura de 25 grados centígrados y no a 18, porque requiere de mayor electricidad, el sistema con tecnología Inverter regula el funcionamiento del compresor del aire acondicionado, lo que permite ahorros de energía de hasta el 40% con respecto a los equipos que no utilizan este sistema. También incide el aislamiento térmico, es decir el diseño de la casa y que estos aparatos no permanezcan encendidos cuando no haya nadie en la casa. “Hay un patrón de consumo ahora en las torres de edificios, que todos están climatizados, y pese a que no hay nadie permanecen encendidos, esto incrementa de sobremanera la demanda”, apuntó Sanabria.