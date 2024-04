Sampedrano triunfa en la industria del tatuaje en España

Mario Amilcar Gómez Sierra (30 años), es un joven sampedrano que que encontró en la industria del tatuaje una pasión y una alternativa para generar ingresos.

Mario Sierra, como es conocido popularmente, nunca imaginó que ser tatuador era su vocación, pues aunque tenía cierta afición por la tinta mientras aún vivía en Honduras, y tenía incluso algunos tatuajes en su cuerpo, no imaginó dedicarse a ello, aunque siempre sintió una inclinación por las artes.

Durante su vida como estudiante, Mario fue pasante de la carrera de Ingeniería Civil en al Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs), posteriormente cambió a la licenciatura de Arquitectura en la Universidad de San Pedro Sula (Usap), la cual también abandonó.

“Siempre me gustó el arte, yo quería estudiar Bellas Artes, pero siempre me dijeron lo que a todos, que me iba a morir de hambre y que de eso no iba a poder vivir”, dijo Mario.

Por vueltas del destino tuvo que realizar un viaje a España, donde decidió quedarse y comenzar una nueva vida. En sus primero años en el país europeo el compatriota realizó diferentes trabajos, desde pasear perros, cuidar adultos mayores y laborar en un restaurante.

Fue a los tres año de estar en Madrid cuando dio sus primeros pininos en el arte del tatuaje, comenzando a tatuarse él mismo, en piel sintética y uno que otro amigo que le permitía experimentar.