Reportan recuperación económica de más de L1,500 millones en las finanzas de la Enee

El <b>Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas</b> (PNRP) reportó la recuperación económica de 1,584 millones de lempiras a favor de las finanzas de la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/honduras/honduras-cortes-energia-electrica-tegucigalpa-sps-otras-zonas-este-viernes-26-septiembre-FC27520885" target="_blank"> Empresa Nacional de Energía Eléctrica</a> (Enee), luego del fracasado contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH).Según la PNRP, la recuperación responde a diversas acciones implementadas por el programa, entre ellas operativos antifraude a nivel nacional, instalación y cambio de medidores, normalización de servicios ilegales y la implementación de medidores inteligentes en zonas residenciales con alto impacto de hurto.