Reportan recuperación económica de más de L1,500 millones en las finanzas de la Enee

San Pedro Sula, Honduras

Según la PNRP, la recuperación responde a diversas acciones implementadas por el programa, entre ellas operativos antifraude a nivel nacional, instalación y cambio de medidores, normalización de servicios ilegales y la implementación de medidores inteligentes en zonas residenciales con alto impacto de hurto.

El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) reportó la recuperación económica de 1,584 millones de lempiras a favor de las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), luego del fracasado contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH).

Detallan que en agosto de 2023, la EEH finalizó su contrato de 7 años y medio, dejando a la Enee con un sistema de distribución deteriorado y pérdidas de energía equivalentes al 37,44%, principalmente por abandono de la red, hurto eléctrico en grandes y pequeños consumidores y conexiones ilegales.

"Solo en los operativos antifraude realizados en grandes y pequeños consumidores, el PNRP recuperó 642 millones 909 mil 20 lempiras con 87 centavos de energía consumida y no pagada (ECNP), es decir, electricidad desviada por conexiones fuera del medidor", puntualizan.

Concluyen que hasta la fecha, en 1,060,000 servicios residenciales y comerciales revisados, las cuadrillas del PNRP corrigieron más de 295,000 anomalías de hurto en todo el país. Además, se recuperaron 342 millones 811 mil 61 lempiras mediante la normalización de suministros ilegales, definidos como conexiones directas realizadas sin autorización de la Enee.