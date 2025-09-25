  1. Inicio
  2. · Honduras

Reportan recuperación económica de más de L1,500 millones en las finanzas de la Enee

Según la PNRP, la recuperación responde a diversas acciones implementadas por el programa, entre ellas operativos antifraude a nivel nacional.

Reportan recuperación económica de más de L1,500 millones en las finanzas de la Enee

Cuadrillas de Redes Antifraude del PNRP durante trabajos de adecuación de la red en una zona residencial.
San Pedro Sula, Honduras

El Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) reportó la recuperación económica de 1,584 millones de lempiras a favor de las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), luego del fracasado contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH).

Según la PNRP, la recuperación responde a diversas acciones implementadas por el programa, entre ellas operativos antifraude a nivel nacional, instalación y cambio de medidores, normalización de servicios ilegales y la implementación de medidores inteligentes en zonas residenciales con alto impacto de hurto.

Cortes de luz en Tegucigalpa, SPS y otras zonas de Honduras este viernes 26 de septiembre

Detallan que en agosto de 2023, la EEH finalizó su contrato de 7 años y medio, dejando a la Enee con un sistema de distribución deteriorado y pérdidas de energía equivalentes al 37,44%, principalmente por abandono de la red, hurto eléctrico en grandes y pequeños consumidores y conexiones ilegales.

"Solo en los operativos antifraude realizados en grandes y pequeños consumidores, el PNRP recuperó 642 millones 909 mil 20 lempiras con 87 centavos de energía consumida y no pagada (ECNP), es decir, electricidad desviada por conexiones fuera del medidor", puntualizan.

Concluyen que hasta la fecha, en 1,060,000 servicios residenciales y comerciales revisados, las cuadrillas del PNRP corrigieron más de 295,000 anomalías de hurto en todo el país. Además, se recuperaron 342 millones 811 mil 61 lempiras mediante la normalización de suministros ilegales, definidos como conexiones directas realizadas sin autorización de la Enee.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias