Guanaja vuelve a votar este domingo 12 de abril para elegir su alcalde

Guanaja, Islas de la Bahía

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado oficialmente que el próximo domingo 12 de abril se llevará a cabo la repetición de las elecciones para el nivel de corporación municipal en Guanaja, departamento de Islas de la Bahía.​ Esta nueva convocatoria surge tras el fallo del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que determinó un empate técnico entre Kristen Sheray Borden Bush, del Partido Liberal, y el nacionalista, Rollin Dion Kelly Hurlston, en las elecciones generales, celebradas el pasado 30 de noviembre.

Los tres puntos de la discordia

Dion Kelly obtuvo 1,047 votos contra 1,044 de Kristen Sheray en las elecciones generales; sin embargo el Partido Liberal pidió el reconteo de ocho de las 20 urnas; y, al realizar el nuevo conteo hubo una anulación de tres votos, lo que llevó al TJE a decidir un empate técnico con 1,044 marcas cada uno. Cabe recordar que esta es la segunda reprogramación del proceso. Originalmente, los comicios especiales debían celebrarse el pasado 15 de marzo; sin embargo, la jornada fue suspendida debido a una ola de protestas y la toma de centros de votación.​

Militantes y simpatizantes del Partido Nacional se han manifestado en contra de la repetición del proceso electoral, alegando que Dion Kelly es el legítimo ganador de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre y calificando de "ilegal" la resolución del TJE que ordenó la nueva votación.​ ​Ante los incidentes ocurridos en marzo, las autoridades electorales y los entes de seguridad han anunciado que se reforzará la presencia militar y policial en la isla para garantizar que el material electoral llegue a las mesas y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin intimidaciones.​