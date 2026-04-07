"Queremos votar": Liberales exigen fecha para elecciones en Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía

La tensión política se intensificó este lunes en el municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, donde simpatizantes del Partido Liberal, se tomaron la sede de la alcaldía municipal. Los manifestantes exigen al Consejo Nacional Electoral (CNE) que le pongan fecha a las nuevas elecciones en la paradisiaca isla. Bajo la consigna de "Queremos votar, queremos votar", el grupo de manifestantes ha bloqueado el acceso a las instalaciones de la comuna isleña, y aseguran no descansar en su demanda. El pasado domingo 15 de marzo, el CNE llamó a los isleños votar nuevamente, tras un empate técnico entre los candidatos, Kristen Sheray Borden Bush del Partido Liberal y el nacionalista ​Rollin Dion Kelly Hurlston en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. El Partido Nacional no está de acuerdo en repetir el proceso, asegurando que su candidato fue el ganador, lo que llevó a sus simpartizantes a tomarse los centros de votación y tras enfrentamientos y protestas las votaciones fueron suspendidas.

​​​​​​​El CNE no ha oficializado una nueva fecha para repetir las elecciones, debido a la alta confrontación entre ambos partidos políticos, mientras tanto el nacionalista ​Rollin Dion Kelly ya juró como alcalde, sin la venia del máximo organismo electoral. En las actas en poder de los partidos políticos, Dion Kelly obtuvo 1,047 votos contra 1,044 de Kristen Sheray. Tras las elecciones generales, el Partido Liberal pidió el reconteo de ocho de las 20 urnas; y, al realizar el nuevo conteo hubo una anulación de tres votos, lo que llevó al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) a declarar el empate.

Denuncias de irregularidades

La protesta no solo se centra en la repetición del voto, sino también en el manejo de las acreditaciones de los delegados de mesa. Una de las portavoces del movimiento liberal expresó el malestar del grupo ante las autoridades correspondientes. "Pedimos que se le revoquen las credenciales al señor Dion Kelly", apuntó.

Situación actual

Hasta el momento, las actividades administrativas en la alcaldía se encuentran semiparalizadas. Los manifestantes han advertido que no abandonarán el edificio hasta recibir una respuesta oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Estamos esperando esta respuesta y no nos vamos a cansar de estar aquí, no importa el tiempo que sea vamos a esperar", aseguró una manifestante.

Cabildo abierto