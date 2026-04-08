Así como el cianuro, más de 3,000 químicos peligrosos andan sin control en carreteras

San Pedro Sula, Honduras

Miles de conductores hondureños transitan cada día por las carreteras de Honduras junto a rastras cargadas con sustancias tóxicas como el cianuro, corrosivas, e incluso, explosivas sin saber que a pocos metros hay un peligro potencialmente mortal y escasamente controlado. Tras el reciente derrame de cianuro provocado por el fatal choque entre una rastra que transportaba la sustancia y un autobús con excursionistas que dejó 9 muertos y seis heridos, expertos advierten que Honduras carece de regulación efectiva, señalización comprensible y restricciones de circulación para el transporte de materiales de alto riesgo. El mayor de bomberos, Manolo Laguardia, experto en materiales peligrosos, dijo a LA PRENSA que en Honduras se transportan por carreteras más de 3,000 tipos de materiales peligrosos utilizados en industrias como minería, construcción, combustibles, manufactura y producción química, muchos de ellos sin señalización clara para la población ni protocolos estrictos de movilidad.

Entre las sustancias transportadas figuran gases inflamables, químicos corrosivos, materiales tóxicos, explosivos industriales, dióxido de carbono, compuestos para cementeras y materiales radiactivos de uso especializado, según detalló el mayor de bomberos. La advertencia surge tras una cadena de incidentes recientes en carreteras nacionales, incluidos accidentes con cisternas de gas, vuelcos de rastras con químicos y el reciente caso del cianuro, que evidenció la vulnerabilidad de la red vial hondureña ante este tipo de emergencias. El principal problema, según el especialista , es que aunque algunos vehículos utilizan códigos internacionales de identificación de carga peligrosa, estos suelen presentarse en formatos técnicos incomprensibles para la mayoría de ciudadanos. “Usted va detrás de un tráiler y no sabe si lleva gas, ácido, combustible o material tóxico. La gente no tiene forma de identificar el peligro real que tiene al lado”, advirtió. Por ello, plantean implementar una señalización complementaria en lenguaje simple y visible que informe directamente al conductor sobre el tipo de riesgo que transporta cada unidad.

Honduras sin restricciones efectivas

A diferencia de otros países de la región, Honduras no mantiene restricciones amplias de circulación para transporte pesado o materiales peligrosos durante horas pico, feriados o temporadas de movilización masiva. Bomberos proponen que estas cargas sean limitadas en fechas como Semana Santa, Semana Morazánica y feriados nacionales, o que su circulación se traslade a horarios nocturnos y de baja densidad vehicular. Como ejemplo citó el caso de Guatemala, donde el transporte pesado tiene horarios regulados de ingreso y salida en zonas urbanas para reducir la exposición al riesgo y descongestionar el tránsito.Otro punto crítico es la falta de limitadores de velocidad obligatorios en unidades de carga pesada y especializada. En países con mejores estándares de seguridad, camiones y buses poseen dispositivos electrónicos que impiden exceder velocidades máximas programadas, una medida que aún no está generalizada en Honduras. Además, muchas cargas peligrosas circulan sin custodia, sin monitoreo especial y sin regulación diferenciada, pese a su potencial de provocar tragedias masivas. El peligro tras un accidente no termina en el impacto. Laguardia también alerta a la gente.

Bus y rastra no tenían permisos ni certificaciones

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) confirmó a LA PRENSA graves irregularidades en la operación de las unidades involucradas en el accidente vial ocurrido el domingo en Quimistán, Santa Bárbara. La comisionada del IHTT, Ana Valenzuela, informó que tanto la unidad de carga como el bus accidentado operaban sin permisos ni certificaciones dentro del instituto, pese a tratarse de transporte regulado por su nivel de riesgo. “Podemos decir responsablemente que estas unidades del transporte, tanto el de carga de sustancias peligrosas como el transporte de pasajeros, no tenían ningún trámite dentro del Instituto de Transporte; es decir, su permiso de explotación ni certificado de operación”, declaró la funcionaria. A ello se suma otra irregularidad: el conductor de la rastra no portaba la licencia correspondiente para manejar una unidad articulada con materiales peligrosos. Según detalló Valenzuela, el motorista conducía con licencia categoría B, cuando legalmente debía poseer una categoría C más E, exigida para este tipo de transporte especializado.

La funcionaria recordó que la legislación obliga a los conductores de transporte público, de carga y de sustancias peligrosas a someterse a procesos de capacitación, certificación y acreditación especial, precisamente por el riesgo que representan estas operaciones en carretera. Ante lo ocurrido, el IHTT anunció que reforzará controles junto con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para fiscalizar el cumplimiento de permisos, certificaciones y licencias, así como endurecer la supervisión sobre empresas que transportan materiales peligrosos.

Dato Causas de accidentes El exceso de velocidad, el exceso de confianza y el consumo de alcohol y drogas siguen siendo las principales causas de siniestros viales, dijo Ana Valenzuela, comisionada del IHTT.