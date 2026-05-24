Identifican y entregan cuerpo de estudiante de enfermería asesinada hace dos meses en SPS

SAN PEDRO SULA

Después de permanecer más de dos meses en los fríos depósitos de la morgue de San Pedro Sula, finalmente fue identificada y entregada a sus familiares la joven estudiante de enfermería, Nelsi Beatriz Alberto, de 21 años de edad.

La joven fue asesinada y su cuerpo fue encontrado el pasado 28 de marzo casi calcinado por desconocidos, quienes lo abandonaron en una solitaria calle de tierra en el sector de El Ocotillo, zona que colinda con el municipio de Choloma, en el departamento de Cortés.

De acuerdo con la información, en la escena del crimen se encontraron restos de combustible, lo que evidenció el intento de los responsables de borrar toda huella del hecho violento.

Durante semanas, el cuerpo permaneció sin ser reclamado en la morgue sampedrana, hasta que recientemente fue identificado por sus familiares.

Nelsi Beatriz estaba a punto de culminar su carrera de enfermería, un sueño que quedó truncado por su trágica muerte. La joven era madre de dos pequeños hijos, de 3 y 1 año de edad, respectivamente.

Tras el proceso de identificación y entrega legal, sus restos fueron trasladados a su pueblo natal, Macuelizo, Santa Bárbara, donde sus familiares le darán cristiana sepultura.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer este crimen que ha generado indignación y dolor entre sus allegados y la comunidad.