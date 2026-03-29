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Hallan semicalcinada a una mujer en la carretera hacia Ticamaya

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, mientras que el caso se mantiene bajo investigación. El cadáver se encuentra en Medicina Forense

Hallan semicalcinada a una mujer en la carretera hacia Ticamaya

Escena donde fue encontrada sin vida una mujer en la carretera hacia el sector de Ticamaya.

TEGUCIGALPA

El cuerpo calcinado de una mujer fue encontrado la noche del sábado a la orilla de la carretera que conduce hacia el sector de Ticamaya, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con los reportes, el cadáver presentaba señales de haber sido quemado con combustible, en un intento de los victimarios de querer ocultar evidencias del crimen.

A Angie Galeas le quemaron sus partes íntimas y dejaron su cuerpo a un lado de la carretera

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, mientras que el caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades policiales.

Elementos de la Policía Nacional llegaron al lugar tras recibir la alerta y procedieron a acordonar la escena para resguardar indicios.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula para la autopsia correspondiente.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

Crimen similar al ocurrido en Comayagüela

Este hecho ocurre dos días después de que otra mujer fue asesinada y quemada en la colonia 14 de Enero de Comayagüela, en el Distrito Central. La víctima de ese suceso fue identificada como Angie Galeas Cárcamo.

¿Quién era Angie Galeas, la joven que fue hallada con sus partes quemadas en Comayagüela?

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Redacción La Prensa
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