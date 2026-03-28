A Angie Galeas le quemaron sus partes íntimas y dejaron su cuerpo a un lado de la carretera

El cuerpo de una joven fue hallado la mañana del pasado jueves 26 de marzo en una zona solitaria de la colonia 14 de Enero, en Comayagüela, en el Distrito Central. El hallazgo generó conmoción entre las personas que transitaban por el sector.
De acuerdo con la información preliminar, el cadáver presentaba múltiples signos de violencia.
Entre los hallazgos iniciales, se constató que la víctima tenía evidencias de maltrato físico. Además, se identificaron quemaduras en sus partes íntimas, lo que llamó particularmente la atención de los investigadores.
El cuerpo se encontraba a un costado de una vía, en un área tipo cantera con abundantes piedras y acumulación de basura.
Fueron personas que circulaban por la zona quienes alertaron a las autoridades tras encontrarse con el cadáver. El reporte provocó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad.
Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar el área e iniciar las primeras diligencias. Las labores incluyeron la recolección de indicios y el resguardo de la escena.
En un inicio, la identidad de la joven no pudo ser establecida, ya que no portaba documentos personales. Posteriormente, especialistas de Medicina Forense lograron identificarla mediante la autopsia.
La víctima fue identificada como Angie Paola Galeas Cárcamo, originaria del Distrito Central.
Las autoridades indicaron que aún se investiga si el crimen ocurrió en ese sitio o si el lugar fue utilizado para abandonar el cuerpo, mientras continúan sin determinarse el móvil y los responsables del hecho.