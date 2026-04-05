Cianuro derramado en la CA-4: lluvia puede amplificar el riesgo de contaminación química

San Pedro Sula, Honduras

El derrame de cianuro tras el fatal accidente ocurrido la tarde del domingo 5 de abril en la carretera al occidente de Honduras, a pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, no es solo un incidente químico, es un escenario de alto riesgo que puede escalar rápidamente. El doctor Faustino Juárez, experto en procesos hidrometalúrgicos vinculados al uso de cianuro en minería, explica que factores como la lluvia, el viento y el contacto con superficies húmedas pueden convertir este compuesto en un gas letal, capaz de afectar a personas a cientos de metros del lugar. A continuación, el experto de origen mexicano, contesto varias preguntas a LA PRENSA. Sus respuestas, son de vital importancia dado que la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) emitió alerta roja por tiempo indefinido, ante el derrame.

1) ¿Qué es el cianuro y qué peligros representa?

El cianuro es un compuesto altamente tóxico. En cualquier dosis es altamente tóxico. 2) ¿Qué peligros va a representar esto?

Pues son diversos, principalmente de que es fácil de que se combine con agua simplemente y se cambie a un PH ácido. Si tiene un PH ligeramente ácido, se va a generar algo que se llama ácido cianídrico.Y este es muy tóxico para los seres vivos. 3) ¿Qué tan peligroso es que el cianuro esté en estado granulado?

Los riesgos y problemas son los mismos, idénticamente, no hay ningún cambio, sea que el cianuro esté en polvo o granulado. Si está en contacto con algo que favorezca la formación del ácido cianídrico, que como lo mencioné lo puede ocasionar la misma agua, puede cambiarlo. Entonces es algo de riesgo. 4) Con la lluvia presente, ¿el riesgo aumenta? ¿Puede el agua facilitar que el cianuro se disuelva y se disperse hacia ríos o suelos cercanos?

Cuando este material que está expuesto al aire libre llega a tener contacto con lluvia, si la lluvia cae cerca de las grandes urbes o de las zonas industriales, lo que podemos esperar es una lluvia ácida. Y como les mencioné, este cambio de PH, lo vuelve un PH ácido pues va a formar un ácido cianídrico. Se sabe que es ácido cianídrico porque el ambiente va a oler a almendras, pero por muy leve que sea la concentración, va a ser tóxico para la persona, que puede llegar desde una intoxicación o un proceso de vómitos y estas cosas, hasta algo más letal que es la muerte. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, incluso si hay contacto con los ojos o con la piel, las mucosas son susceptibles, por lo mismo que están húmedas, se puede afectar otra vez en el pH, y pues vamos a tener las consecuencias que ya se había mencionado.

5) Para las personas atrapadas en el tráfico o los socorristas cerca del accidente, ¿Qué pasa si inhalan el cianuro?

Una de las situaciones que va a pasar cuando se inhala el cianuro es de que podemos tener una pérdida de oxigenación en la sangre, ya que el cianuro va a reaccionar con el hierro de la misma sangre.



Por lo tanto, los accidentados con esta substancia pueden llegar a tener un aspecto de color azul, que eso va a indicar que hay una intoxicación muy severa por el cianuro. Y pues tienen que ser atendidas a la brevedad por los cuerpos médicos correspondientes. 6) ¿A qué distancia real puede representar peligro este químico en un escenario como este? ¿Es suficiente el perímetro de 800 metros?

Para las personas que están cerca, mientras no haya contacto con algo que disuelva al cianuro, y se forme el ácido cianídrico, pues no hay mayor problema.



Pero si hubiera un contacto ahí, es de alto riesgo y 800 metros, creo, es muy poca distancia. Yo creo que deberían de tener al menos un kilómetro, o un kilómetro y medio, por la misma volatilidad y transporte que se puede dar del gas cianídrico por los mismos vientos. Podría ser riesgoso incluso para los bomberos o personal de socorro que pueda estar cerca. Deben tener todos una protección con mascarillas, pero con filtros específicos para cianuro. No pueden usar cualquier mascarilla, deben usar exactamente para cianuros, porque estos filtros que se tienen, en particular, los full face, brindan mayor seguridad.



​​​​​​​Como mencioné al principio, puede haber alguna impregnación de cianuro hacia los ojos, y vuelve el riesgo muy alto de tener una intoxicación. Y los riesgos pueden aumentar en función del tiempo que lleguen a estar expuestos, pues que las consecuencias sean graves. 7) ¿Qué recomienda para el manejo de este compuesto, ya que hay derrame?

Tratar de juntar el material,recolectarlo nuevamente y meterlo en envases cerrados.Y probablemente o lo más seguro es que ya haya contaminación y a la hora que hagan esas recolectas asegurarse de que no vayan contaminantes metálicos, porque eso también nos puede causar una corrosión y por lo tanto hay una oxidación muy fuerte y se comienzan a formar gases nuevamente. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado la recolecta.Los especialistas en el manejo de este tipo de sustancias ya conocen cuál es el protocolo. Y si sería bueno que estuvieran ahí presentes todo el tiempo; y por mientras, no dejar acercar a ninguna persona a menos de un kilómetro y medio por medida de seguridad. Y si son vientos muy fuertes,pues hay que tener cuidado en qué dirección se están se está desplazando ese viento para tomar las precauciones con la persona o las personas que estén cerca de ese lugar.



8) ¿Por qué es tan peligroso que entre en contacto con agua el cianuro granulado?

Si el cianuro entra en contacto con agua y se llega a disolver, el problema se vuelve mayor porque puede llegar a contaminar todo el acuífero o algún drenaje que tengan por ahí, y va a transportar el contaminante por otros lados. Sí hay que tener mucho cuidado con ese detalle.​​​​​