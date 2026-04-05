Copeco declara alerta roja por derrame de cianuro tras accidente en Quimistán

Quimistán, Santa Bárbara

La medida se mantendrá vigente hasta que las autoridades determinen que existen condiciones seguras para retornar a la normalidad en la zona afectada.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta roja por tiempo indefinido en comunidades cercanas a La Ceibita, municipio de Quimistán, en el departamento de Santa Bárbara, tras un incidente vial que involucra material altamente tóxico en el kilómetro 48 de la carretera CA-4.

Según el reporte oficial, una rastra que transportaba cianuro granulado en estado sólido se encuentra en el área del accidente y se ha confirmado el derrame del material, lo que activó de inmediato protocolos de seguridad y prevención debido a su alta peligrosidad.

Como parte del alertamiento, se estableció un perímetro de 800 metros a la redonda como zona de cuidado y restricción, donde se prohíbe la circulación vehicular y peatonal.

Las autoridades habilitaron como vía alterna la ruta entre San Marcos y Petoa, en Santa Bárbara, aclarando que esta solo puede ser utilizada por vehículos livianos mientras se mantiene el cierre del tramo afectado por tiempo indeterminado.

En el lugar ya se encuentran trabajando equipos del Cuerpo de Bomberos, personal especializado de la Empresa Nacional Portuaria y con la asesoría técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), quienes realizan labores de aseguramiento y evaluación para proteger la salud de la población.

Copeco informó que las personas evacuadas han sido evaluadas y no presentan signos de contaminación, mientras que se aplicarán protocolos especiales para el manejo seguro y digno de las personas fallecidas en el accidente.