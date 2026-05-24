Trump presiona por su salón de baile tras tiroteo frente a la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó este domingo el tiroteo ocurrido el sábado frente a la Casa Blanca para reivindicar la construcción en marcha de un gran salón de baile en la residencia presidencial, que incluiría un complejo de seguridad.

"Gracias a nuestro excelente Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por la rápida y profesional actuación de esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, quien tenía antecedentes violentos y una posible obsesión con el edificio más preciado de nuestro país", declaró Trump en su red Truth Social.

El presidente recordó que este suceso tiene lugar un mes después del intento de asesinato que sufrió en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca y afirmó que "demuestra la importancia de que todos los futuros presidentes cuenten con el que será el espacio más seguro de su tipo jamás construido en Washington".

"La seguridad nacional de nuestro país así lo exige", subrayó.Trump se refirió así a la polémica construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca, destinado a albergar grandes eventos sociales, pero que también contaría con una base para drones, un hospital militar e instalaciones de investigación.